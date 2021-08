Vloni v březnu bodla nožem bývalého přítele, který k ní přišel na návštěvu. Muž ji krátce předtím surově napadl, mimo jiné jí tloukl hlavou o kuchyňskou linku. Andrea O. v té době chystala jídlo a v ruce držela nůž. Útočníka varovala, že se bude bránit.

Když nepřestal, bodla ho. Agresor utrpěl vážná zranění. „Jednala v rámci nutné obrany,“ konstatoval předseda senátu, podle kterého byly splněny obě základní podmínky pro nutnou obranu. Žena podle senátu odvracela přímo hrozící a trvající útok, její obrana tak nebyla zjevně nepřiměřená.

Bránila jsem se

Andrea O. se u soudu k bodnutí přiznala, podle svých slov se však pouze bránila. „Cítím se nevinná, byla to sebeobrana,“ uvedla žena, která pak detailně popsala, co se v osudný okamžik stalo. Muž k ní přišel na návštěvu do karvinského bytu. Společně pili alkohol, on poté začal z balkonu v sedmém patře něco vykřikovat.

Podle soudu žena jednala v rámci nutné obrany.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

„Po někom řval, že mu ukradli kolo. To se opravdu týden předtím stalo. Okřikla jsem ho, ať nedělá ostudu,“ vypověděla žena, která v té chvíli v kuchyni s nožem v ruce připravovala chlebíčky. „Najednou ke mně přiletěl, chytil mě za vlasy a nechtěl mě pustit. Ještě mi bouchal hlavou o kuchyňskou linku,“ dodala s tím, že ho opakovaně varovala, že má nůž.

„Nepřestal. Já jsem ho v sebeobraně píchla tím nožem,“ prohlásila. Výsledkem bylo vážné zranění, mimo jiné pneumotorax. „Bála jsem se, měla jsem strach, že mi ublíží. Měla jsem zatmění. Nechtěla jsem mu způsobit vážná zranění,“ hájila se žena, které hrozilo pět až dvanáct let vězení.

Muž po svých odešel před dům, vzápětí dorazila záchranná služba. Policii nejprve tvrdil, že ho při přepadení bodl neznámý člověk. Nakonec ale vše vyšlo najevo. U soudu využil svého práva a odmítl vypovídat s tím, že obžalovanou považuje za osobu blízkou.

Adekvátní reakce

Jak při zdůvodnění rozsudku uvedl předseda senátu, ženě při napadení nezbylo nic jiného, než se bránit nožem. Nejednalo se také o žádné promyšlené či opakované bodnutí. Podle soudce šlo o adekvátní reakci na útok.

Verdikt zatím není pravomocný. Obžalovaná ho sice na místě přijala, státní zástupkyně si však ponechala lhůtu k vyjádření. Pokud se odvolá, připadne poslední slovo Vrchnímu soudu v Olomouci.