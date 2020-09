Na oslavě narozenin pobodal kamaráda. To tvrdé jsem neměl pít, litoval později

Sedm roků by měl za mřížemi strávit Ján B. (63 let) z Rýmařova, jenž vloni v prosinci málem připravil o život svého nejlepšího kamaráda (58 let). Během oslavy jeho narozenin mu zasadil tři rány nožem s čepelí dlouhou bezmála dvacet centimetrů.

Za pobodání nejlepšího kamaráda stráví muž za mřížemi sedm let. | Foto: Deník / Jaroslav Perdoch

Dvě směřovaly do hrudi, jedna do břicha. Muž jako zázrakem neutrpěl závažná zranění. Rozsudek ve středu vynesl Krajský soud v Ostravě, který Jána B. uznal vinným z těžkého ublížení na zdraví. Verdikt zatím není pravomocný. Drama se odehrálo 14. prosince loňského roku v bytě oběti v Rýmařově, která slavila narozeniny. Alkohol tekl proudem, postupně však mezi muži došlo k několika banálním hádkách. Běž domů! V nočních hodinách kamarád vyzval Jána B., aby šel domů. „Byl zdvořile upozorněn, že by měl svou návštěvu ukončit,“ konstatoval předseda senátu. VIDEO: Policisté v Ostravě obratem zadrželi kapsáře, který ukradl 30 tisíc korun Přečíst článek › Výzva k odchodu zřejmě obžalovaného naštvala. Popadl nůž a zaútočil. První nečekané bodnutí přišlo v době, kdy známý seděl. Pak následovaly další dvě rány. Jen shodou šťastných okolností, obraně napadeného a také skutečnosti, že opilý útočník ledva stál na nohou, nedošlo k závažnějším zraněním. Alkohol Ján B. vypověděl, že své chování nechápe. Jak několikrát zdůraznil, šlo o jeho nejlepšího kamaráda. „Normálně nebývám agresivní,“ prohlásil. Za vše prý může kombinace piva a tvrdého alkoholu, který běžně nepije. Známý ho však přesvědčil, aby si s ním během narozeninových oslav přiťukl. Aktivní seniorka oblázky se svíčkami uctila i památku obětí z Bohumína Přečíst článek › Muži přitížilo, že byl před několika roky odsouzen za pokus o těžké ublížení na zdraví, za sebou má i řadu dalších trestů. Senát mu nakonec vyměřil sedm roků žaláře. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření. Pokud se někdo z nich odvolá, připadne konečné slovo Vrchnímu soudu v Olomouci.

