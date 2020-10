Hrozby směřovaly vůči obchodnímu řetězci Kaufland. Jejich autor – Roman M. (51 let) z Ostravy – v pondělí předstoupil před senát Krajského soudu v Ostravě. Je obžalován z vyhrožování teroristickým trestným činem, u kterého je sazba od tří do dvanácti let vězení.

Muž ve skutečnosti žádnou bombu neuložil. Šlo pouze o hodně primitivní formu pomsty ochrance Kauflandu, která ho údajně neoprávněně nařkla z majetkového deliktu. „Považoval to za příkoří," konstatoval státní zástupce.

Alkohol

Muž pak v opilosti opakovaně zavolal na tísňové linky a oznámil uložení výbušnin.

„Opakovaně telefonoval na tísňové linky 112 a 158. Při hovorech se vydával za příslušníka Islámského státu a vyhrožoval bombovým útokem vůči několika prodejnám v ostravské aglomeraci. Za neuskutečnění výhrůžek požadoval konkrétní plnění – milion amerických dolarů v hotovosti a konkrétní typ dopravního letadla,“ uvedl Jaroslav Ibehej z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Jsem vinen

Obžalovaný se v pondělí u hlavního líčení k činu přiznal a prohlásil, že by chtěl uzavřít dohodu a vině a trestu, což umožňuje novela trestního zákoníku a trestního řádu, jež vstoupila v platnost 1. října.

„Cítím se vinen v plném rozsahu, je mi to líto. Kdybych věděl, jaká je tam sazba, určitě bych to neudělal. Bylo to z pomsty,“ řekl muž, který jako odpovídající vidí trest od tří a půl do pěti let. Současně požádal o dlouhodobou ústavní protialkoholní léčbu. Žaloba k dohodě neměla výhrady. „Mé stanovisko je k tomuto kladné, nevidím žádné překážky,“ reagoval státní zástupce.

Předseda senátu dal poté oběma stranám čas do pátku, aby soudy předložily dohodu o vině a trestu. Senát může nabídku přijmout, jednání by následně skončilo pravomocným verdiktem. Existuje však i možnost odmítnutí dohody, pak by probíhalo standardní jednání.