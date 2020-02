Případ, kterým se tento týden začal zabývat Krajský soud v Ostravě, česká justice nepamatuje. Hlavní postavou je pětačtyřicetiletý Radim V. z Ostravska, jenž byl v letech 2012 a 2013 součástí nebezpečného gangu. Ten měl na svědomí třináct loupežných přepadení.

Jeho cíli byly mimo jiné banky, pošty a herny v Moravskoslezském kraji. Násilníci získali přes půl milionu korun. V roce 2014 byli tři muži pravomocně odsouzeni ke dvanácti, devíti a pěti rokům žaláře. Radim V. se na lavici obžalovaných vůbec nedostal.

SKOK

Krátce po zatčení se pokusil utéct z policejní stanice. Proskočil oknem a dopadl na zem. Utrpěl závažné poranění mozku, které se zdálo být nezvratné. Později byl propuštěn do domácího ošetřování.

Na loupeže ani své komplice si nevzpomínal. Údajně byl na úrovni malého dítěte. Znalci tehdy konstatovali, že v důsledku svého zdravotního stavu není schopen chápat význam a smysl trestního řízení a účinně se hájit před soudem. Proto bylo jeho stíhání pravomocně zastaveno.

PŘED SOUD!

Státní zástupce David Bartoš však tento týden u Krajského soudu v Ostravě požadoval obnovu procesu, ve kterém by se Radim V. zodpovídal ze zmíněných loupežných přepadení z let 2012 a 2013. Sám Bartoš na dotaz Deníku uvedl, že se s podobnou situací během své dlouholeté praxe nesetkal. „Na něco takového si nevzpomínám,“ řekl.

Obnovu soudního procesu požadují odsouzení, kteří se snaží dokázat svou údajnou nevinu. Klasickým příkladem je Petr Kramný, který usiluje o nové projednávání svého případu.

Tentokrát je ale v roli žadatele státní zastupitelství. A co bylo důvodem tohoto rozhodnutí?

S PISTOLÍ DO BANKY

Počátek je nutno hledat v prosinci 2017. Tehdy neznámý pachatel s pistolí v ruce přepadl v Ostravě-Porubě bankovní pobočku. Zmocnil se 164 tisíc korun a utekl. Policie po něm dlouho marně pátrala. Později se rozhodla zveřejnit video z přepadení, současně se na veřejnost obrátila s prosbou o pomoc.

Kriminalisté nakonec podezřelého dopadli, čekalo je však velké překvapení. Stopy je totiž přivedly k Radimu V., údajně neschopnému chápat, co se kolem něho děje. Následovalo obvinění z loupeže a uvalení vazby. Důkazy proti muži jsou údajně jednoznačné. Byl také vypracován nový posudek týkající se jeho zdravotního stavu.

Znalci v něm konstatovali, že došlo k obratu, a to v podobě částečné obnovy mozkové tkáně. Problémy u Radima V. sice přetrvávají, v současné době je ale podle expertů schopen chápat smysl trestního řízení, stát před soudem a účinně se hájit.

Podle Bartoše znalci zcela nevyloučili, že Radim V. svou mentální retardaci v důsledku úrazu nyní pouze předstírá.

ÚDIV

Obhájce se nad novými znaleckými závěry pozastavil, zejména s ohledem na to, že podle původní jednoznačné diagnózy měl být stav jeho klienta po úrazu neměnný.

Podívejte se na jedno z policejních videí z přepadení banky v roce 2017

„Došlo k organické změně psychických funkcí. Změny na mozku hodnotili znalci jako nezvratné,“ uvedl obhájce s tím, že Radim V. si vůbec nevybavuje činy, ze kterých by se měl před soudem zodpovídat. Obhájce navrhl vypracování nových znaleckých posudků.

PAMĚŤ

Samotný Radim V., kterého k soudu přivedla vězeňská eskorta, na dotaz soudce po chvilkovém přemýšlení uvedl, že ví, kdy a kde se narodil. K loupežím z let 2012 a 2013 prohlásil: „Vím jen to, co mi řekla máma. Co se stalo, co jsem měl udělat. Nevím, jestli jsem to udělal. Mám problémy s pamětí, mám problémy s léky, změnili mi léky, pořád na mě něco zkouší. Trpím nespavostí, necítím se dobře. Mám kolapsy.“ Radim V. u soudu působil nepřítomným dojmem.

Soud jednání odročil s tím, že předvolá znalce, kteří již dříve zkoumali zdravotní stav Radima V. Pokud by senát povolil obnovu řízení, muži by hrozilo až deset let vězení. „V době spáchání činů byl za tyto činy zodpovědný,“ uvedl státní zástupce.

K tématu

Nebezpečný gang měsíce terorizoval celý region



Gang řádil od června 2012 do dubna 2013. Celkem způsobil škodu za více než půl milionu korun. Jeho členové, maskováni šátky, kapucemi a kšiltovkami, se objevili na Ostravsku, Frýdecko-Místecku a Karvinsku, přičemž měli rozdělené úkoly. Někteří přímo loupili, další hlídali. Při prvních zločinech použili k přepravě bicykly a k zastrašení kuličkovou pistoli. Jejich sebevědomí ale narůstalo.



„Začínali amatérsky. Později si ale opatřili plynové pistole a dokonce střelbyschopnou zbraň. Kvůli rychlému přesunu si půjčovali vozidla, kterými nahradili jízdní kola," popsal v roce 2014 vývoj lupičského gangu státní zástupce s tím, že při posledních výpravách již používali luxusní vozidlo VW Passat. Lupiči si na své konto připsali i neúspěšné přepadení čerpací stanice v Ostravě. Obsluha spustila alarm, lehla si pod pult a přivolala ochranku z nedalekého hypermarketu. Pachatelé s nepořízenou utekli.



Oběťmi násilníků se mimo jiné stal pracovník směnárny z Frýdecko-Místecka. Sledovali ho z práce až k jeho domu, kde se na něj vrhli. Škrtili ho a k hlavě mu přikládali elektrický paralyzér tak dlouho, až upadl do bezvědomí. Místo očekávané mnohatisícové tržby si však odnesli jen hotovost a věci za tisíc korun.