Podle očitých svědků se muži krátce po páté hodině odpolední pohádali před nedalekou hospodou. Jeden z nich vytáhl nůž a bodl protivníka do hrudi. Výsledkem byla smrt. Jozefu P. hrozilo deset až osmnáct let vězení.

Krajský soud v Ostravě mu letos v červnu vyměřil jedenáct let vězení. Také ho na deset let vyhostil z republiky. V trestu, který byl ukládán jako souhrnný, bylo zohledněno i předchozí odsouzení za jiné násilnosti.

Jozef P. se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, kde ale neuspěl. Senát sice ostravský rozsudek z formálních důvodů zrušil, v novém verdiktu však původní trest ponechal stejný.

Přiznání

Muž se k činu přiznal a učinil prohlášení viny, což znamenalo, že soud nemusel provádět dokazování. Červnové jednání u ostravského soudu tak mohlo skončit za pouhé dvě hodiny. „Je mi to líto. To, co je uvedeno v obžalobě, je pravda. Udělal jsem to,“ řekl obžalovaný.

Tragédie se odehrála na frekventovaném místě. „Šel jsem si ven zakouřit a uviděl jsem dva muže, kteří se začali hádat. Chtěli se pobít, ale jeden z nich vytáhl nůž. Druhý začal před útočníkem couvat, ten ho však praštil nožem přes tvář a zraněný muž spadl na zem,“ popsal začátek konfliktu jeden ze svědků. Po chvíli následovalo bodnutí.

Útěk

Jozef P. na nic nečekal a utekl. Podařilo se ho zadržet o dva dny později v Ostravě. Pohyboval se mezi lidmi, byl notně překvapený a nezmohl se na žádný odpor. Policisty se snažil zmást změnou své vizáže.

Verdikt vrchního soudu je pravomocný a není proti němu odvolání.