Kromě řidičů pod vlivem alkoholu a drog se pokoušejí ujet i hříšníci, kteří usedli za volant i přes uložený zákaz nebo vůbec nemají potřebná oprávnění.

Podobných případů každým rokem přibývá. Jen vloni policisté v Moravskoslezském kraji pronásledovali čtyřiaosmdesát motoristů, což je o sedmnáct více než o rok dříve. Nejrušněji bývá na Ostravsku. Šance na ujetí je díky propracovanému hlídkovému systému mizivá.

Ani v letošním roce si ochránci zákona na nudu stěžovat nemohou. Za sebou již mají řadu stíhacích jízd. Někdy museli vytáhnout i zbraně. Jako při nedávné noční zběsilé honičce v centru Ostravy, do které se zapojilo sedm policejních vozů, z nichž jeden havaroval. V pronásledovaném autě seděli dva zdrogovaní muži.

Podle ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela byla situace velmi dramatická.

„Vozidlo ujíždělo pětadvacet kilometrů v centru Ostravy a Mariánských Horách. Bylo tam poměrně dost možností úniku. Proto se ani sedmi našim autům nepodařilo v tom rychlém sledu událostí použít třeba zastavovací pásy. Řidič najel na policistu, rozbil nám jedno vozidlo. Najížděl i na lidi, kteří se nacházeli na chodnících nebo dokonce na zastávce městské hromadné dopravy,“ přiblížil detaily Kužel s tím, že nakonec bylo nutné použít zbraň.

„Proto jsme použili zbraň. Účinkem střelby pak vozidlo během několika set metrů nebylo schopno jízdy. Pachatelé se dali na útěk a posléze byli zajištěni,“ doplnil Kužel. Podobnou honičku zvládli v březnu i policisté na Karvinsku. V Orlové se jim snažil ujet řidič vozidla značky Hyundai, který nakonec havaroval a vzápětí se snažil utéct. Zastavila ho až hrozba použití zbraně.

Policisté mají někdy co do činění i s řidiči, kteří jim ujíždějí opakovaně. Před časem byl k šesti rokům žaláře pravomocně odsouzen muž z Ostravy. Patřil k nejnebezpečnějším pirátům, s nimiž se moravskoslezští ochránci zákona setkali. Při jednom z pronásledování mu postavili automobilový zátaras a sami se schovali do příkopu. Řidič narazil do vozidel a odhodil je směrem k policistům. Těm nezbylo nic jiného, než na poslední chvíli uskočit. Jindy dokonce padl výstřel. Ani to ale motoristu nepřimělo k rozumu.