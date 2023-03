/VIDEO/ Pohotovost i odvahu prokázala náhodná svědkyně, která v Ostravě na mobilní telefon nafotila zloděje v akci. Ten využil chvilkové nepozornosti řidiče dodávkového vozu, jenž při vykládce zboží nechal v odemčené kabině svůj batoh…

Vloupání do vozidla, Ostrava | Video: se svolením Policie ČR

Nepoctivec toho ihned využil a během několika sekund se zavazadlem utekl. K jeho smůle jej však zaregistrovala žena, která neváhala, vzala mobil a dotyčného vyfotila. To už na tísňovou linku volal okradený motorista.

„Během chvilky na místo přijela uniformovaná hlídka, které žena ukázala pořízenou fotografii. Díky místní znalosti muži zákona věděli, že se jedná o známou firmu, na kterou mají již kriminalisté spadeno. Na základě předchozího souhlasu státního zástupce ještě ten samý den byl muž zadržen a následující den putoval do vazební věznice,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

VIDEO: Zloděj z Ostravy se projížděl v kradených autech, tankoval bez placení

Jak se ukázalo, muž (43 let) má na svědomí bezmála dvacet vloupání do vozidel. Objevoval se zejména v Moravské Ostravě a Mariánských Horách. Dvakrát zavítal i do Ostravy-Přívozu.

Občas se během jedné noci vloupal i do více vozidel. Modus operandi byl téměř stejný. Používal šroubovák a po rozbití oken vnikl do vozů. Někdy prohledal i kufr vozidla.

Kladívkový zloděj řádil v Ostravě. Vykrádal auta, přitom věděl, že jde do vazby

Bral vše, co našel, například pánský oblek, doklady, peníze, platební karty, ale také tiskárnu, lyže nebo sportovní oblečení či boty. Pouze dvakrát se mu do auta nepodařilo vloupal. Muž uvedl, že věci prodával. O co nebyl zájem, hodil do popelnice.

Je obviněn z krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Za sebou má již třiadvacet odsouzení. V případě uznání viny mu hrozí až pět let vězení. Škoda činí čtvrt milionu korun. „Znovu apelujeme na majitele vozidel, že auto není trezor, proto tam nenechávejte žádné cenné věci,“ uzavřela Michalíková.