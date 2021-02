Po neznámém zloději, který se vloupal do bytu v Kopřivnici, pátrají místní policisté. Policejní mluvčí René Černohorský uvedl, že k vloupání došlo v přesně nezjištěné době mezi 5. a 17. hodinou v úterý 23. února.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Radka Doležalová

„Doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Alšové v Kopřivnici zločin krádeže a přečin porušování domovní svobody tím, že se v jednom ze zdejších panelových domů po vypáčení dveří vloupal do bytu sedmapadesátiletého muže a odcizil notebook značky HP stříbrné barvy s brašnou, čímž způsobil celkovou škodou na majetku ve výši bezmála šestnáct tisíc korun. Dále se páčením dveří pokusil vloupat do bytu dvaatřicetiletého muže, a to ve vedlejším panelovém domě. To se mu nepodařilo, dovnitř nevnikl, nic neodcizil, na zařízení však způsobil hmotnou škodu ve výši několika set korun,“ upřesnil René Černohorský.