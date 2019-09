Drogu od nich přebírali Poláci, kteří ji v Ostravě překládali do dalších vozidel a převáželi do Polska, kde je po české „trávě“ velká poptávka. V Polsku mohly skončit stovky kilogramů marihuany.

Mezinárodní gang v těchto dnech rozprášila moravskoslezská policie ve spolupráci s polskými kolegy a jihomoravskou zásahovou jednotkou. Právě na jižní Moravě, konkrétně na Hodonínsku, pěstírna a výkupna fungovaly.

RAZIE

Při mezinárodní operaci s krycím názvem Timur byli u nás zatčeni tři muži a žena ve věku od čtyřiceti do šedesáti let. V Polsku skončilo v poutech šest osob. Policisté provedli několik domovních prohlídek, při kterých zajistili osm kilogramů marihuany a větší množství vzrostlých rostlin konopí.

Ochránci zákona pachatelům zabavili 1,3 milionu korun na hotovosti, několik vozidel a dva rodinné domy, jejichž celková hodnota přesáhla sedm milionů korun.

STOVKY KILOGRAMŮ

Hlavním organizátorem byl muž, který s kumpány konopí na Hodonínsku pěstoval. „Marihuanu také skupoval od dalších osob v rámci celé České republiky,“ řekl moravskoslezský kriminalista Pavel Hanusek, podle kterého prošly rukama gangu stovky kilogramů marihuany. Cena se pohybovala kolem dvaasedmdesáti tisíc korun za kilogram. Záleželo na způsobu pěstování. Dražší byla marihuana z indoorových pěstíren.

NETUŠILI

Členové skupiny netušili, že je kriminalisté při jejich poslední výpravě na Hodonínsko a následném návratu domů po celou dobu sledovali.

„Pachatelé z Polské republiky přijeli na území České republiky pro náklad marihuany, který převezli do Polska, kde byli zadrženi polskou policií. V tom okamžiku jsme i my spustili akci na území České republiky,“ uvedl náměstek moravskoslezského policejního ředitele Radim Wita. Našincům jako členům organizované skupiny působící ve více státech hrozí deset až osmnáct let vězení.