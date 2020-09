VIDEO: Tak tomu se říká smůla. Zloděj v Ostravě se vplížil strážníkům do náruče

Někdy můžeme číst, že různí zlodějíčkové-nešikové vběhli přímo do náruče ochránců zákona. To, co se povedlo tento týden ostravskému výtečníkovi, se však vymyká.

Muž se po výzvě strážníků vysoukal z garáže malým otvorem, který předtím pracně proboural. | Video: MP Ostrava