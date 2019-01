FOTOGALERIE/ Garáž napěchovanou neokolkovanými cigaretami se podařilo odhalit v Odrách policistům z Celního úřadu Moravskoslezského kraje.

Sledovací akci s názvem Astra 2 zahájili celníci loni v červnu a na jejím konci je kromě zabaveného kuřiva také zadržení čtyřiapadesátiletého Vietnamce, který kartóny cigaret prodával dál a stát okrádal na daních.

„V garáži bylo ukryto celkem 200 kilogramů tabáku a 606 tisíc cigaret bez platné tabákové nálepky. Pachatel, cizinec z Vietnamu, nezákonně skladoval tabákové výrobky, a to cigarety různých značek, bez platných tabákových nálepek České republiky, zejména pak cigaret značky Marlboro neoprávněně označených ochrannou známkou,“ sdělila k případu Pavla Zdobnická, mluvčí krajských celníků.

Z oderské pronajaté garáže pak cizinec distribuoval cigarety dalším překupníkům a konečným zákazníkům nejen v Moravskoslezském kraji. „Celníci svou činností zabránili úniku na spotřební dani ve výši přesahující dva miliony korun,“ uvedla dále Zdobnická s tím, že návrh na zahájení trestního stíhání předala celní správa k dalšímu šetření novojičínské hospodářské kriminálce Policie ČR.

„Na základě podnětu Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj zahájili kriminalisté z Nového Jičína koncem minulého týdne, a to 11. ledna 2019, trestní stíhání čtyřiapadesátiletého muže cizí státní příslušnosti,“ potvrdila Darina Knižátková, policejní novojičínská mluvčí. Vietnamci za zločin krácení daně, poplatku a podobné povinné platby hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.