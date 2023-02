Jak již Deník informoval, jednalo se o zneužití dotací na mládežnický fotbal z let 2017 až 2019. Stíháno je i několik trenérů. Brali vysoké platy a odměny, z nichž část poté vraceli do fotbalové pokladny. Z těchto peněz byly hrazeny další fotbalové aktivity. Způsobů, jak neoficiálně zásobovat vítkovickou kasu, bylo údajně několik.

Policisté se případem zabývali řadu měsíců, použili i odposlechy. „Vyšetřování kriminalisté ukončili a spisový materiál předložili krajskému státnímu zastupitelství s návrhem na podání obžaloby pro zločin dotačního podvodu a přečin dotačního podvodu spáchaného formou pomoci,“ uvedla Pavla Jiroušková.

Celková škoda přesáhla osm milionů korun. Spis je nyní u Krajského státního zastupitelství v Ostravě, které rozhodne o podání obžaloby. Další možností je vrácení věci k došetření. Pravděpodobnější je první varianta. „V současné době dozorový státní zástupce připravuje obžalobu, která by měla být s největší pravděpodobností u Krajského soudu v Ostravě podána v horizontu přibližně jednoho měsíce,“ uvedl na dotaz Deníku ostravský krajský státní zástupce Libor Malý.

Přiznání

Někteří z obžalovaných se přiznali a uhradili škodu. Dokonce se mluví o tom, že si na to vzali půjčku. Důvod tohoto postupu je zřejmý. Pokud nepatřili mezi hlavní organizátory, lze u nich uvažovat o podmíněném zastavení trestního stíhání podle paragrafu 307 trestního zákoníku. „Je pravda, že vůči některým obviněným je zvažováno použití takzvaného odklonu v trestním řízení, konkrétně postupu dle § 307 trestního řádu, a tento předpokládá mimo jiné i doznání se ke spáchání trestného činu, který je jim kladen za vinu,“ řekl Malý.

Mezi obviněnými jsou podle informací Deníku představitelé klubu, kterými v té době byli Radim Hlavatý jako předseda a Radovan Řehulka coby sekretář.

O jejich vině či nevině musí rozhodnout soud. Deník již dříve oba kontaktoval s nabídkou prostoru k vyjádření. „Nechci se vyjádřit. Myslím, že to trápí dost lidí,“ uvedl Radovan Řehulka. Ten v současné době působí jako předseda fotbalového klubu FK SK Polanka nad Odrou a také jako brankář týmu. Nevyjádřil se ani Hlavatý. Někteří z dalších obviněných jsou nadále aktivní v různých fotbalových klubech Moravskoslezského kraje.

Hrozí jim různé tresty podle jejich podílu. V nejpřísnější sazbě je to až osm let. „Někteří z obviněných jsou stíháni pro trestný čin dotačního podvodu dle § 212 odst. 2, odst. 5 písm. c) trestního zákoníku se sazbou trestu odnětí svobody od 2 do 8 let a další pro stejný trestný čin, tedy trestný čin dotačního podvodu, ale dle ustanovení § 212 odst. 2, odst. 4 trestního zákoníku se sazbou trestu odnětí svobody od 1 do 5 let,“ vysvětlil ostravský krajský státní zástupce.