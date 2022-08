Vražda v Novém Jičíně: Policisté útočníka obvinili, čekali až vystřízliví

Podezřelou ve středu kriminalisté zadrželi a ještě ten den ji vrchní komisař obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy.

"Obviněné hrozí trest odnětí svobody ve výši od deseti do osmnácti let. Policisté podali podnět na vzetí do vazby.