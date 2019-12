Policisté dnes uvedli, že dítě zabila jeho jednatřicetiletá matka, a to nedlouho po porodu. O jejím těhotenství nikdo nevěděl, tajila ho před přáteli, rodinou i otcem dítěte.

K dopadení vražedkyně policistům pomohly testy DNA.

Kriminalisté po nálezu novorozeněte zjistili (z testu DNA), že matka patří mezi skupinu drogově závislých. Následovalo vytipování přibližně 350 žen, později se okruh zúžil na 250. Těm policisté začali odebírat vzroky DNA a vražedkyně byla v první stovce.

Zda se k činu přiznala zatím není jasné, policie pouze uvedla, že částečně spolupracuje. V případě uznání viny ji hrozí 15 až 20 let vězení, v úvahu přichází i vyjimečný trest.

Hrůzný nález

„Je to hrůza, nechápeme to, vždyť tady existuje babybox, tak proč to někdo musel řešit tak strašným způsobem,“ daly by se pak shrnout názory obyvatel Holubovy ulice, které tehdy Deník na místě oslovil.

Muž bez domova, který dítě našel, nejprve kontaktoval jednu z místních obyvatelek.

„Byla jsem zrovna venku se psem a přišel za mnou bezdomovec, jestli nemám telefon. Prý našel v popelnici dítě. Já jsem tomu zpočátku moc nevěřila a protože jsem u sebe telefon neměla, muže jsem poslala za taxikářema, kteří stávají tady nedaleko, protože jsem věděla, že telefony mají. Pak mi to nedalo a šla jsem ještě za vnučkou do vedlejšího domu, ať policii přivolá ona, v té chvíli už ale policie byla na místě a začala vše šetřit,“ řekla obyvatelka čtvrti Irena Nagyová.

„Toho muže bez domova jsem tady nikdy před tím neviděla,“ dodala žena.