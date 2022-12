Viníkem byl narkoman Karel J., který při vaření drogy udělal chybu. Krajský soud v Ostravě mu v létě letošního roku za obecné ohrožení vyměřil čtrnáct let žaláře. Jelikož byl v minulosti odsouzen za závažný drogový zločin, vztahovala se na něj zvýšená sazba, a to od 14 do 20 let.

Muž se odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, který mu před Vánocemi po zmírnění právní kvalifikace na obecné ohrožení z nedbalosti snížil trest na deset let.

Kromě Karla J. půjde do vězení i Pavel H. (49 let), který v bytě bydlel a s jeho souhlasem se uvnitř vyráběl pervitin. Za svou „vstřícnost a pochopení“ dostával z každé várky čtyři až pět gramů drogy. Krajský soud mu uložil tři roky žaláře. U něj rozsudek již dříve nabyl právní moci.

Výbuch silně narušil statiku domu. Škoda byla vyčíslena na dvanáct milionů korun. Jen shodou šťastných okolností nedošlo k závažnějším následkům.

„Na ten den nikdy nezapomenu. Spala jsem. Najednou mě probudila rána. Zachvěla se postel. Nejprve jsem si myslela, že jde o zemětřesení. Pak jsem vyběhla na chodbu, abych zjistila, co se děje. Už tam byl dým. Všechno se to seběhlo strašně rychle. Pořád to mám v paměti. Toho se asi nikdy nezbavím,“ řekla Deníku před časem Dagmar Žurková z druhého patra zmíněného domu, která je současně předsedkyní bytového družstva.

Vchod se před několika týdny podařilo opravit a zkolaudovat. Část nájemníků se již vrátila do svých domovů.