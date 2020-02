Členové skupiny se odvolali proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě. Ten jim vloni v srpnu vyměřil tresty od pěti do dvaceti let v celkové výši 122 roků.

„Předně je nutné konstatovat, že trestná činnost obžalovaných byla precizně zmapována policií v rámci společného vyšetřovacího týmu Slovenska, Polska a České republiky. Stejně precizní je podle odvolacího soudu také rozsudek soudu prvního stupně,“ uvedl mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik a dodal: „Mimořádná závažnost trestné činnosti je dána organizovaností, územním rozsahem a zejména rozsahem vyrobeného pervitinu nejméně v množství 130 kilogramů, kdy šlo o průmyslovou výrobu drogy.“

Jednotliví členové měli přesně rozdělené úkoly. V Polsku se nakupovala léčiva, na Slovensku se medikamenty zpracovávaly a v Karviné docházelo k vaření pervitinu. K výrobě byli najati Vietnamci, které organizátoři přiváželi ze severních Čech.

„Vzhledem k závažnosti spáchané trestné činnosti, poměrům pachatelů, jejich zapojení do trestné činnosti a trestní minulosti má odvolací soud za to, že tresty v rozmezí od pěti do dvaceti roků jsou přiměřené a zákonné,“ uzavřel Cik.

Obžalováno bylo celkem jedenáct mužů a žen, z toho čtyři Vietnamci. Jde o část bezmála čtyřicetičlenného gangu, který v roce 2017 působil na území České republiky, Polska a Slovenka.

Někteří jeho členové již byli odsouzeni v zahraničí.