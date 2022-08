Vše odstartovala nabídka mladíka (23 let). Přišel za důchodcem s tím, že mu pomůže s běžnými věcmi. Muž souhlasil. „Dobrodinec“ jej navštěvoval a spolupráce po nějakou dobu fungovala. Vše ale nasvědčuje tomu, že šlo pouze o zastírací manévr.

Později se totiž mladík domluvil se známým, kterému ještě nebylo osmnáct let, že by si z bytu mohli něco odnést. Nad nějakým rafinovaným způsobem si hlavu nelámali. Spoléhali na svou fyzickou převahu.

Starší z nepoctivců jako jindy zazvonil u dveří nájemníka. Po otevření vstoupil dovnitř, za ním jeho kumpán. Důchodce brutálně napadli. Rány pěstmi směřovaly do hlavy. Oběti se podařilo utéct, utrpěla však vážná zranění s nutností hospitalizace. „Dvojice si odnesla různé věci v hodnotě několika desítek tisíc korun, elektroniku, mobilní telefony a podobně,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.

Později se třiadvacetiletý muž do bytu vrátil. Nepočítal však s tím, že narazí na policisty, kteří ho zadrželi. Druhý z násilníků byl zatčen nedlouho poté. Oba jsou obviněni z trestného činu loupeže, za kterou hrozí pět až dvanáct let vězení. Na mladistvého se vztahuje poloviční sazba, maximálně však pět let. Starší z dvojice skončil ve vazbě, mladší je stíhán na svobodě.