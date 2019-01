Novojičínsko – Krádež půllitru pálenky se tvrdě nevyplatila dvaadvacetileté ženě z Novojičínska. Protože byla již za podobný přešlap za hranice zákona odsouzena ostravským soudem, skončila ve vězení.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Láhev alkoholu značky Švestka si vyhlídla před pár dny mladá slečna v jedné z okresních prodejen Hruška. „S odcizenou lahví pak prošla kolem pokladny v prodejně, aniž by ji zaplatila. Krátce poté byla zadržena,“ sdělil Petr Gřes, novojičínský policejní mluvčí. Následně se zjistilo, že pachatelka měla již dávno sedět za mřížemi, neboť ji letos soudce za jinou krádež poslal na osm měsíců za mříže. Do výkonu trestu však nenastoupila.

Zloděj v tomto týdnu řádil také v prodejně Jednota ve Veřovicích. V noci na středu 24. listopadu ukradl tři desítky přepravek s pivními láhvemi. Žádné jiné zboží ho nezajímalo. „Odvezl si více jak šest set prázdných lahví piva, včetně plastových přepravek. Prodejna vyčíslila vzniklou škodu na více jak 5 tisíc korun,“ popsal škody policejní mluvčí s tím, že tento typ krádeže je ojedinělý. To se však netýká případů, kdy jsou odcizeny pivní sudy z restaurací. Scénář je vždy stejný. „Pachatelé násilím vnikli do skladovacích prostor či přímo do restauračních zařízení a odnášeli si prázdné nerezové pivní sudy. Majitelé vyčíslili škody v řádech desítek tisíc korun,“ dodal Gřes.

