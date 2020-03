Ve spánku mu zasadil několik ran do hlavy. Napadený chlapec se po druhém úderu probudil a začal bránit.

„Přežil jen shodou šťastných okolností, aktivní sebeobraně a včasné lékařské pomoci,“ uvedl státní zástupce. Rozsudek ve čtvrtek vynesl Krajský soud v Ostravě, který mladíka uznal vinným z pokusu o vraždu.

Útokem vygradovaly dlouhodobé spory mezi sourozenci. Posledním impulsem bylo zřejmě blíže nespecifikované chování obžalovaného vůči bratrově dívce.

„Zavolal, že ví, co se stalo mezi mnou a jeho holkou, ať se na to připravím. Na další slova už si nevzpomínám. Pak zavěsil,“ řekl souzený mladík s tím, že si pak ještě chvíli psali přes sociální sítě.

Nakonec se rozhodl, že v noci raději přespí mimo domov. Podle obžaloby se bál bratrovy pomsty. „Nechtěl jsem to s ním řešit. Určitě bychom se hádali, možná i pobili. Proto jsem raději odešel a přespal u řeky,“ prohlásil.

Po probuzení se vrátil domů. O chvíli později napadl bratra sekerou. „Pak se mi to v hlavě začalo spojovat, co jsem udělal. Sám jsem tomu nechtěl věřit,“ prohlásil. Po činu utekl. „Hledal jsem první dům, kde bych to mohl ohlásit, což jsem udělal,“ vypověděl.

Rozsudek je pravomocný, obžalovaný i státní zástupce jej na místě přijali. Mladík se pohyboval v trestní sazbě od dvanácti do osmnácti let.