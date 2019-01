Osmnáct let by měl ve vězení strávit osmatřicetiletý Pavel M. z Novojičínska za vraždu bývalé přítelkyně.

Zabil a skočil pod vlak. Muž prohlásil, že si na samotnou vraždu nepamatuje. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Krajský soud v Ostravě ho v úterý uznal vinným z vraždy. Muž vloni v březnu v Suchdolu nad Odrou zabil svou bývalou přítelkyni (25 let), která mu ze soucitu umožnila, aby u ní přespal.

Zasadil jí šest ran nožem. O razanci útoku svědčí fakt, že málem došlo k oddělení hlavy od těla.

Tragédie se odehrála v pondělí 12. března kolem třetí hodiny ranní. Muž dívku napadl ve spánku. Oběť umírala několik desítek sekund až minut. Pavel M. prohlásil, že si na samotné bodání nepamatuje. Že je vrah, ale nepopíral.

Po hrůzném činu vyběhl z domu směrem ke kolejišti, kde se vrhl před projíždějící vlak. Shodou okolnosti přežil bez vážnějších následků. Lehl si totiž mezi koleje a utrpěl jen drobnější poranění.

NEVÍM PROČ

„Zabil jsem ji, nevím však proč. Často jsme se štěkali. Ale nějakou krizi jsme v podstatě neměli. Někdy jsme se fackovali, ale spíše to bylo ze srandy,“ tvrdil obžalovaný, který odmítl verzi o tom, že by se rozešli. Z osudného dne si prý vybavuje, jak dal přítelkyni facku, když si otevřela pivo.

„Nechtěl jsem, aby pila,“ řekl muž. Pak se bavili, následně si Pavel M. začal hrát s rodinným mazlíčkem – morčetem Amálkou. Později šli spát. Co bylo dále, netuší.

„Když jsem se probudil, všiml jsem si kaluže krve, Měl jsem ruce od krve. Nevím, jak se mi nůž dostal do ruky. Pak jsem se šel umýt,“ prohlásil muž, který nechal přítelkyni na pospas osudu. „Nezajímal jsem se, jestli žije,“ připustil s tím, že se spíše bál o morče Amálku. „Měl jsem strach, jestli to není krev morčete,“ dodal.

Pavlu M. původně hrozilo deset až osmnáct let. Soud však na i na návrh státního zástupce jednání překvalifikoval na vraždu provedenou zvlášť surovým způsobem, kde je sazba 15 až 20 let. Senát nakonec rozhodl o uložení osmnácti let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Verdikt není pravomocný. Obžalovaný se na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu k vyjádření.

PROKLETÝ BŘEZEN

Loňský březen patřil k nejtragičtějším obdobím v historii Suchdolu nad Odrou na Novojičínsku. Obec s necelými třemi tisícovkami obyvatel v rozmezí několik dnů zažila dvě vraždy.

Kromě výš popsané tragédie Krajský soud v Ostravě řešil také případ osmnáctileté dívky, která 4.března dvěma kuchyňskými noži zasadila třináct ran svému příteli (38 let).

Muže, z něhož vyprchával život, si pak údajně fotila a natáčela na mobil. Soud jí vloni v listopadu vyměřil osmnáct let žaláře.