Ostrava /FOTOGALERIE/ – Za mimořádných bezpečnostních opatření začal včera u Krajského soudu v Ostravě jeden z nejsledovanějších soudních procesů v novodobé historii naší justice. Čtyři radikálové z Opavska a Bruntálska jsou obžalováni ze žhářského útoku vůči romské rodině z Vítkova na Opavsku.

Do jejího domu v dubnu loňského roku vhodili tři zápalné lahve. V té době bylo v domě devět lidí, mezi nimi i čtyři děti. Nejhůře dopadla tehdy dvouletá Natálka, která utrpěla velmi závažná zranění. Její otec Pavel Kudrik před zahájením procesu Deníku řekl, že by všechny žháře odsoudil na doživotí.

„Chtěl bych pro ně doživotní trest, moje Natálka bude také trpět do konce života,“ řekl Kudrik.

Před senátem stanuli David Vaculík, Jaromír Lukeš, Václav Cojocaru a Ivo Műller. Za pokus o několikanásobnou rasovou vraždu jim v případě uznání viny hrozí až výjimečný trest. Ve hře jsou navíc mnohamilionové částky, které požadují oběti a také zdravotní pojišťovna.

(Ne)vypovídali

Vaculík s Lukešem včera využili svého práva a odmítli vypovídat. Műller a Cojocaru naopak vypovídat chtěli. Oba prohlásili, že svého činu litují. Rozhodně prý neměli v úmyslu nikomu ublížit. Prý byli přesvědčeni, že jde o opuštěný dům sloužící jako sklad kradených věcí.

„Lukeš nám řekl, že se pojede do Vítkova. Je to prý dům, kde kdysi bydleli nějací Romové, ale že teď je to sklad kradených věcí. Ten objekt vypadal opuštěně, nebyl tam žádný pohyb. Přesně jak Lukeš řekl,“ prohlásil Műller, podle kterého si všichni byli zcela jisti, že uvnitř nikdo není.

„Nebylo naším úmyslem někomu ublížit, či dokonce zabít. Kdyby se v domě svítilo nebo bychom zaregistrovali nějaký pohyb, určitě by tam nikdo nic nevhodil. Kontrolovali jsme to. Nic se tam nedělo,“ dodal Műller, který se o následcích dozvěděl až druhý den.

Lítost

„Co se stalo, jsem zjistil z internetu. Všude se psalo, že tam byli zraněni lidé a že nějaká dívka téměř přišla o život. Nikdo z nás tohle nechtěl. Všem nám bylo té holčičky líto,“ vypověděl Műller. Ve stejném duchu včera vypovídal i Cojocaru, který vhodil jednu ze zápalných lahví.

„Když jsem se dozvěděl, že došlo ke zranění holčičky, polil mě studený pot. Musel jsem si sednout, abych tu informaci vstřebal. Nechtěli jsme nikomu ublížit. Vyrovnávám se s tím dodneška. Pořád na to myslím,“ řekl Cojocaru.

Zločin se odehrál v noci na 19. dubna loňského roku, kdy útočníci do rodinného domu vhodili tři zápalné lahve. Podle státního zastupitelství jsou všichni obžalovaní příznivci extremistických pravicových hnutí.

Akci měl naplánovat Lukeš, který Vítkov dobře znal a dům si prý cíleně vybral. „V rámci dobré znalosti lokality, úmyslně vybrané pro její vysokou hustotu obyvatelstva romského původu, vytipoval dům na ulici Opavské ve Vítkově,“ řekla státní zástupkyně Brigita Bilíková.

Ani termín nebyl údajně zvolen náhodně. Stalo se tak u příležitosti 120. výročí narození Adolfa Hitlera, připadajícího na 20. duben. Čtveřice chtěla údajně provést „větší“ akci, aby se předvedla před dalšími pravicovými radikály.

Radikálové však souvislost mezi akcí a výročím Hitlerových narozenin odmítli. Zapálené lahve hodili do oken Vaculík, Műller a Cojocaru. Všichni byli maskováni a na rukou měli rukavice. Nejhůře dopadla ani ne dvouletá Natálka.

„Utrpěla život přímo ohrožující poranění - popáleniny druhého a třetího stupně na 77 procentech povrchu těla a popálení horních cest dýchacích. Popáleniny byly lokalizovány téměř v celém rozsahu obličeje, přední části hrudníku, v bederní krajině a dále v celém rozsahu dolních i horních končetin. Na některých místech dosahovaly popáleniny až čtvrtého stupně,“ řekla Bilíková.

Hlavní líčení potrvá několik týdnů. Skončit by mohlo počátkem července.