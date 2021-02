U krajského soudu stanul muž, který je podezřelý z vraždy své přítelkyně. „Nezabil jsem ji. Nic jsem jí neudělal. Jak se to stalo, nevím. Už dříve ale mluvila o sebevraždě. Když jsem se probudil, ležela tam na zemi v krvi. Byt byl zevnitř zamčený. Nikdo jiný kromě nás tam nebyl. Musela se zabít.“

Muž tvrdí, že jeho přítelkyně musela spáchat sebevraždu. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

S takovou obhajobou vyrukoval ve čtvrtek u Krajského soudu v Ostravě padesátiletý Martin Ch. z Rýmařova. Je obžalován z usmrcení své o třináct let starší družky. Podle státního zástupce ji surově napadl údery rukou a kopy, poté jí měl zasadil dvě bodné rány nezjištěným předmětem do oblasti třísel. Žena vykrvácela. Obžalovanému hrozí osm až šestnáct let žaláře. Vinu odmítl.