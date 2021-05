Žena, která v té době byla v osmém měsíci těhotenství, se s ním zhruba měsíc před incidentem rozešla – kvůli bití a drogám. Muž se s tím nehodlal smířit. Družce psal zprávy, vyhrožoval jí zabitím. Osudného dne si vzal pervitin a zapil jej vodkou.

Takto posilněn se vydal do ulic. Kolem poledne narazil na přítelkyni a její matku. Ta se okamžitě postavila mezi něj a vyděšenou dceru. „Je to moje dcera, chránila jsem ji. Byl na drogách,“ vysvětlila.

Útok

Obžalovaný se přesto k těhotné ženě dostal. „Nadával mi do kur.. Zezadu mě chytil za bundu. Bil mě pěstí do hlavy. V zastávce mě natlačil do rohu a srazil k zemi. Kopal do mě, kopal mě i do břicha. Snažila jsem se břicho chránit rukama. Schoulila jsem se do klubíčka. Úderů a kopů bylo hodně. Strašně moc mě to bolelo. Říkal, že mě zabije, že to dítě ze mě vymlátí,“ uvedla žena. Vzápětí zasáhla městská policie.

Daniel L. v rámci své výpovědi přiznal drogy, alkohol i napadení družky a její matky. Průběh ale vylíčil jinak. Prý si chtěl s přítelkyní pouze vše vyříkat. Jak prohlásil, nedlouho předtím ji viděl se líbat s jiným mužem a žádal vysvětlení.

„Chtěl jsem se jí na to zeptat, proč to udělala, proč se mnou nechce být. Jenže její matka hned vstala a začala na mě ječet, ať k ní nejdu. Dala mi facku. Řekl jsem jí, ať mi dá pokoj, že jí to vrátím. Furt do mě skákala, tak jsem jí tu facku dal. Pak do mě skočila i přítelkyně. Tak jsem jí dal taky jednu facku,“ prohlásil.

Poté prý družku chytil za ruce a odhodil od cesty na zastávku. Údajně nechtěl, aby vběhla pod auto. „Pak zakopla a spadla. Kopala kolem sebe. Taky jsem ji dvakrát kopl. Ale jemně a jen do nohy. Do břicha určitě ne, to bych neudělal. Nikdy bych jí ani svému dítěti neublížil,“ uvedl muž.

Vše se naštěstí obešlo bez vážných zranění a žena o měsíc později porodila zdravou holčičku. „Má pouze modrý zadeček. Podle mě je to následek toho útoku,“ řekla. Muži hrozí v případě uznání viny pět až dvanáct let vězení.