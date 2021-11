Policejní mluvčí René Černohorský upřesnil, že zmíněná osoba, která se vydávala za muže jménem Gabriel Miller, oslovila uvedenou ženu prostřednictvím sociálních sítí a mobilní aplikace WhatsApp.

„Pachatel od dubna letošního roku do nedávné doby ženě neustále psal a tvrdil, že je voják US Army, který je nasazen na misi v iráckém Mosulu, kde utrpěl válečné zranění a z tohoto důvodu bude propuštěn do penze i s obrovským finančním ohodnocením. Poškozené ženě přitom přislíbil, že se ihned přestěhuje do České republiky, a to k ní na Novojičínsko, s tím, že budou společně bydlet a žít,“ nastínil René Černohorský.

Podvodník nebo podvodnice potom prostřednictvím elektronické komunikace po dobu půl roku pod různými smyšlenými legendami po ženě požadoval nebo požadovala různé úhrady celních poplatků, poplatků za svou přepravu, poplatky za odstranění vojenských kódů a podobně.

„Poškozená žena celkem v devatenácti případech zaslala peníze na bankovní účty, které jsou vedeny v Itálii a v Belgii. Vznikla jí tak celková hmotná škoda na majetku ve výši přes jeden milion korun v české měně,“ uvedl policejní mluvčí a dodal, že s neznámou osobou se žena nikdy nesetkala, ta přestala s ní přestala komunikovat.

Stejně tak se už neshledala s penězi, které odeslala na účty.