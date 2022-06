Poměrně rušnou službu měla policejní autohlídka z oderského obvodního oddělení. Ve Vítkovské ulici v Odrách zpozorovala menší nákladní vozidlo, jemuž blikala výstražná směrová světla a místo pravých posuvných dveří mělo otvor do nákladového prostoru částečně zakrytý dřevěnou deskou.

Policisté vyjeli za ním, ale řidič nereagoval ani na světelný, ani na zvukový pokyn k zastavení. "Dodávka značky Mercedes Benz 316 začala kličkovat a přejíždět ze strany na stranu, bránila tak policistům v předjetí a pokračovala v tomto stylu jízdy až na Jakubčovice nad Odrou a poté na Potštát," popsal k případu, který se odehrál o půlnoci z neděle na na pondělí 27. června policejní mluvčí René Černohorský. Šofér nereagoval ani na opakované výzvy policistů v megafonu. Pokračoval na Partutovice, ale v Olšovci jeho jízda skončila.

„Zde byl za součinnosti policejních hlídek z Hranic a Přerova vytvořen zátaras služebními vozidly a dodávka musela zpomalit. Řidič ještě sjel do levého příkopu a se snažil zábranu objet, ale uvízl v terénu. Zůstal sedět na místě s nastartovaným motorem. Policisté jej pomocí donucovacích prostředků a služebních pout zadrželi. Záhy zjistili, že mají před sebou třicetiletého muže ze Vsetínska, který má soudem ve Vsetíně zakázáno řídit, a to až do konce srpna roku 2025.

Pronásledování trvalo asi dvacet kilometrů. Řidič měl pozitivní test na drogy. "A to na amfetamin, metamfetamin a cannabis,“ upřesnil René Černohorský s tím, že muž je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.