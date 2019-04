Zloděj bral peníze a cigarety

Bernartice nad Odrou – Do restaurace U Bříz v Bernarticích nad Odrou se vloupal v noci na velikonoční pondělí 22. dubna neznámý pachatel. Zloděj se do objektu dostal někdy v době od půlnoci do 8.30 hodin poté, co rozbil okno, které bylo otevřené na ventilaci.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Následně v objektu vypáčil čtvery uzamčené dveře a všechny místnosti prohledal. Ve vestibulu pak za použití násilí vnikl do automatu na cigarety, ze kterého odcizil kasu s odhadovanou finanční hotovostí sedm tisíc korun a dále cigarety různých značek v hodnotě tří tisíc korun," sdělila Darina Knižátková, novojičínská policejní mluvčí. Jak to v takových případech často bývá, mnohem větší škodu dotyčný napáchal při své cestě k vytouženému lupu. Jen na automatu na cigarety to je 50 tisíc korun. Pachateli hrozí v případě dopadení, za trestný čin krádeže a trestný čin porušování domovní svobody, až dva roky za mřížemi. „Policisté v této souvislosti žádají občany, kteří by k dané události mohli poskytnout jakékoliv informace, aby navštívili kteroukoliv z policejních služeben, nebo zavolali na telefonní číslo 974 735 651 či na bezplatnou linku 158," apeluje policejní mluvčí na veřejnost.

Autor: Ivan Pavelek