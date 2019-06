Kopřivnice - O věci za více než 180 tisíc přišel majitel bytu v panelovém domě v ulici Pod Moravií v Kopřivnici.

V pátek 31. května se do bytu vloupal zatím neznámý zloděj. K vloupání došlo podle novojičínské policejní mluvčí Dariny Knižátkové v době od 16.30 do 18.45 hodin. „Dosud neznámý pachatel do bytu vnikl po překonání zámku vstupních dveří, následně byt prohledal a odcizil z něj finanční hotovost, šperky, stravenky a další osobní věci,“ uvedla Darina Knižátková. Policisté po pachateli, který se svým jednáním dopustil trestného činu porušování domovní svobody a trestného činu krádeže pátrají a v této souvislosti žádají občany, kteří by v dané věci mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 731 nebo na bezplatné lince 158. „Pachateli hrozí v případě dopadení až pět let za mřížemi,“ doplnila policejní mluvčí.