Příborští policisté se od konce minulého dne zabývají trestným činem krádeže.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Dosud neznámý pachatel se měl v katastru obce Příbor, konkrétně v místní části Prchalov, vloupat do dvou stavebních buněk. „ K události došlo v době od 18:00 hodin dne 6. června do 6:00 hodin následujícího dne, a to na staveništi obchvatu silnice č. I/58, v místě stavby tunelu. Pachatel po násilném překonání dveří ze stavebních buněk odcizil nářadí, jehož hodnota byla předběžně vyčíslena na téměř 37 tisíc korun,“ upřesnila novojičínská policejní mluvčí Darina Knižátková. Policisté v této souvislosti žádají občany, kteří by k dané události mohli poskytnout jakékoliv informace, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 735 751 nebo zavolali na bezplatnou linku 158. „Pachateli hrozí v případě dopadení trest odnětí svobody až na dva roky,“ připomněla mluvčí.