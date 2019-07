Až tři roky vězení hrozí nepoučitelnému dvaatřicetiletému muži z Nového Jičína, který kradl v Ostravě.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Muž si v jedné z ostravských prodejen uschoval do tašky jeden pár bot v hodnotě 199 korun. Další dva páry vzal do ruky, na pokladně zaplatil pouze tyto boty,“ popsal začátek jeho nekalého počínání policejní mluvčí Richard Palát. Recidivista se po půl hodině do prodejny vrátil s tím, že chce zaplacené dva páry bot vrátit a požadoval zpět peníze.