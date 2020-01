Zloděj vzal i vrtací kladivo

Vloupáním do prodejny v Masarykově ulici ve Fulneku se zabývají fulnečtí policisté. Neznámý zloděj vnikl do objektu, který je v rekonstrukci, v přesně nezjištěné době od 14. hodiny odpolední 17. ledna do 10. hodiny dopolední následujícího dne.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň