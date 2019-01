Novojičínsko - Další případy naprosté a dechberoucí bezohlednosti registrují policisté na Novojičínsku. Útokem pachatelů se stalo několik seniorů, které tito zloději okradli přímo před jejich očima, aniž by s tím mohli něco dělat.

Senioři jsou ve vztahu k podvodníkům nejohroženější skupinou lidí. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Scénář je u všech případů podobný. Dovnitř se vetřou s různými záminkami, například zanechání vzkazu pro sousedku nebo tak oblíbené vrácení přeplatku. Policisté uvedli hned dva příklady tohoto jednání.

Pětaosmdesátiletá seniorka doplatila právě na to, že u ní dva cizinci chtěli zanechat vzkaz pro sousedku. Bez jejího souhlasu vnikli do bytu a pod záminkou, jako je hledání tužky, papíru, doplnění vody do plastové lahve a podobně, jí postupně prohledali celý byt. Nakonec si odnesli ze šatní skříně uschovaných třicet tisíc korun, tři vkladní knížky na její jméno a na jméno zesnulého manžela a pak ještě vypáčili dvířka barové skříňky, odkud si odnesli láhev slivovice. „Poškozená okradená žena vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku nebyla schopna adekvátně reagovat,“ vysvětlil novojičínský policejní mluvčí Petr Gřes s tím, že poté pachatelé z bytu beze slova odešli. Otisky prstů nebylo možno sejmout, neboť měli na rukou rukavice.

Další případ se týká sedmašedesátileté nemocné ženy, dlouhodobě upoutané na lůžko. Její přítel otevřel domnělým pracovníkům elektrárny, kteří se zaštítili tím, že přišli vrátit přeplatek za energii. Zatímco jeden z pachatelů neustále mluvil a zaměstnával jeho pozornost, jeho kolegyně procházela byt a pátrala po cennostech. „Když zjistili, kde má žena uložené peníze, bezohledně jí je vzali a z domu odešli,“ dodal Gřes. Pranic je přitom nezajímalo, že okrádají nemocného člověka, který není schopen se bránit. Žena tak přišla o 25 tisíc korun, které byly uloženy pod matrací, na níž ležela.

Partner poškozené ženy si přitom vůbec nevšiml, že by docházelo ke krádeži.

Pachatelé si těmito krádežemi přišli na 55 tisíc korun. Stop vedoucích k jejich dopadení je však stále málo. „Vzhledem k věku poškozených se podařilo zjistit pouze to, že se mělo jednat o muže a ženy snědé pleti neurčitého věku a popisu oblečení. V blízkosti těchto trestných činů jsme zaznamenali pohyb černého a tmavého vozidla značky Mercedes a Audi bez další specifikace,“ poznamenal Petr Gřes.

Poněkud odlišnou praktiku zvolili jiní zloději, kteří nejprve telefonicky kontaktovali dvě seniorky z Novojičínska a namluvili jim, že jsou jejich vnuci a potřebují peníze. Jeden chtěl čtyřicet tisíc a druhý sto. Pro peníze si chtěl přijet do půl hodiny. Ženy však zachovaly chladnou hlavu a zavolaly na policii. Falešní vnuci si však pro peníze nepřijeli, a tak je policisté zatím nedopadli. „Apelujeme na všechny lidi seniorského věku, aby byli obezřetní. Nikoho cizího do bytu nepouštěli a cizím lidem nedůvěřovali. Informace o případech okradení ihned předejte policistům na linku 158,“ zdůraznil na závěr policejní mluvčí.