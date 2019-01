Novojičínsko - Dvěma případy, které mají souvislost s církevními objekty, se zabývají v těchto dnech policisté na Novojičínsku.

Socha Krista v Bernarticích nad Odrou, z níž neznámý zloděj odcizil pozlacené kovové pláty. | Foto: Deník/Markéta Kovalová

V prvním případě neznámý pachatel, v zatím nezjištěné době od počátku ledna do pondělí 20. dubna letošního roku odzdobil sochu Krista, která je před kostelem v Bernarticích nad Odrou. „Pachatel odcizil ze zadní části hlavy kamenné sochy Krista tři ocelové plechy o síle jednoho milimetru. Pravděpodobně jej zlákalo, že na nich bylo provedeno zlacení plátkovým kovem o ryzosti čtyřiadvacet karátů,“ informoval novojičínský okresní policejní mluvčí Zbyněk Tomšík. Zloděj tak způsobil škodu odcizením za deset tisíc korun.

Dalším případem se zaobírají frenštátští policisté. Ve středu 22. dubna v noci totiž někdo ukradl měděné svody z kostela ve Veřovicích. „Pachatelé z budovy objektu kostela demontovali deset metrů měděných okapů o průměru sto padesát milimetrů v hodnotě osmi tisíc korun a přitom poškodil dvě objímky za dvě stě korun. Při svém počínání byli vyrušeni a z místa utekli i s lupem,“ uvedl mluvčí Tomšík.

Policisté se o události dozvěděli krátce po činu, avšak po okamžitém příjezdu na místo již zloděje nenašli. „Při prováděném ohledání a šetření případu byly odcizené okapy nalezeny nepoškozeny ve vzdálenosti asi padesáti metrů od místa činu. Následně byly vráceny zpět poškozené organizaci,“ doplnil Tomšík s tím, že policisté po pachatelích krádeže usilovně pátrají.

Ve Veřovicích to nebylo poprvé, co je neodradil od krádeže ani svatostánek. „Už to tady bylo tak před dvěma a půl roky. Tenkrát taky ukradli svody,“ sdělil veřovický farář Miloslav Šmahlík.

Krádeže na církevním majetku nejsou nijak výjimečné. Kupříkladu v Albrechtičkách kdysi zloděj rozbil okno do kostela, odkud ukradl kalich ze žlutého kovu a růženec, vše v hodnotě kolem osmi tisíc korun.

Nedlouho nato ukradl zloděj z kostela svatého Mikuláše ve Fulneku dvě sošky andělů ze dřeva z roku 1775, které visely na zdi. Poškozená farnost vyčíslila škodu na 72 tisíc korun.

Zhruba čtvrtmilionovou škodu napáchal neznámý zloděj, který se vloupal v blíže nezjištěné době do kostela v Bílově. Pachatel odcizil z varhan sto deset kusů píšťal ze slitiny cínu a zinku, v hodnotě sto padesát tisíc korun. Poškozením varhan způsobil nenechavec škodu za dalších sto tisíc korun.