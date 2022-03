Policie na konci ledna obvinila Patrika Tušla, který šířil dezinformace, pronásledoval zdravotníky, natáčel videa jak jim nadává a umisťoval je na sociální sítě, za nebezpečné vyhrožování. Uvedla, že za jeho jednáním stály peníze. Podle Vás to není ojedinělý případ. Osob, které dokáží dezinformovaní o covidu velmi dobře zpeněžit, je v Česku zhruba padesát. Populární jsou především na sociálních sítích v komunitách takzvaných antivaxerů a popíračů covidu. Samotný Tušl je spíše zoufalec, co chtěl být jako ti komerčně úspěšní dezinformátoři vybírající od důvěřivců na internetu velké peníze, ale jelikož se jedná o jednodušší osobu, nedokázal tolik vybrat a naopak si zadělal na problémy.

Kolik peněz dokáží z lidí dostat?

U těch efektivních se jedná o částky přes sto tisíc měsíčně. Jde často o osoby s pochybnou minulostí, dlouhodobě legálně nepracující, mají dluhy a exekuce. Mají problém mít legální příjem, protože by jim ho zabavil exekutor. Takže si vydělávají, a to velmi dobře, takto bokem. A to třeba i nelegálním prodejem odčervovací pasty pro koně svým fanouškům. A pak jsou zde typičtí podvodníci, kteří slibují hory doly a důvěřivého jedince následně oberou o peníze. I pro ně se covid stal příležitostí, jak někoho napálit.

V médiích se objevovaly zprávy, že mají často také dluhy na výživném.

To je klasický model. Zaklínají se bojem „za naše děti“, ale na ty své neplatí. Mezi těmito samozvanými vlastenci jsou také lidé se závislostmi, kdy vybrané peníze jdou na cigarety, alkohol a drogy, což není levná záležitost zvlášť pro někoho, kdo má na krku řadu exekucí.

Jsou peníze jediná motivace?

Řada uskupení také slibuje snahu získat politickou moc. Tito lidé neustále zakládají různé spolky a hnutí, které jejich představitel - dezinformátor propaguje s tím, že jedině tento jeho spolek nebo hnutí už konečně zachrání národ a že půjde do voleb. Ale je to jen způsob, jak s další záminkou z lidí dostat peníze. Důvěřivci samozřejmě zasílají peníze na provoz nebo na předvolební kampaň. Pro dezinformátora je zde i další benefit, protože na peníze spolku, byť s nimi dotyčná osoba disponuje a žije z nich, exekutor nedosáhne.

A realita vypadá jak?

I když proklamují politické cíle, sami vědí, že nemají šanci. Tak se alespoň snaží vybrat maximum peněz, co jde. Tito samozvaní vlastenci často mluví o spojování se, ale vždy se rozhádají. Důvod je jednoduchý. Konkurují si a nikdo se nechce vzdát své komunity, co ho živí, aby ji i s penězi předal někomu dalšímu, kdo si z toho také udělal byznys.

Povinnost prokazovat se bezinfekčností skončila. Na vládě se už otevřeně mluví i o brzkém odkládání respirátorů a dalších vlnách rozvolňování. Skupiny tedy ztratí význam. Ztratí se i jejich představitelé?

Vlak už je rozjetý. I kdyby zítra všechna opatření padla, těžko si představit, že ti lidé, kteří na dezinformacích o covidu vydělávají velké peníze, to jednoduše zabalí. Spíše si najdou další témata, která jsou ve společnosti konfliktní a které se dají skrze dezinformace zpeněžit. Poslední dva roky s covidem v této oblasti také ukázaly další změnu.

Jakou?

Například u migrační krize byly v kurzu zejména dezinformační weby tvářící se jako zpravodajství. Ve výsledku ale jde jen o přetiskování článků zahraniční propagandy či dalších dezinformačních webů. Takový obsah je obalen reklamou a senzačním titulkem vybízejícím ke sdílení. Vyšší počet kliknutí pak přináší i vyšší zisky z reklamy. Tyto dezinformační weby také žádají své čtenáře, ať jim zasílají finanční příspěvky, prý na nezávislou žurnalistiku. S příchodem covidu ale těmto projektům vypálili rybník právě komerční aktivisté, kteří vysílají po Facebooku. Tento trend bude pokračovat i po covidu.

V internetovém prostoru ale existují také lidé, kteří mají upřímnou snahu měnit věci a proto iniciativy zakládají. Je nějaký návod, jak rozeznat ty poctivé od podvodníků? Je pojistkou třeba transparentní účet?

Když je někdo poctivý a vybírá peníze na nějakou záslužnou činnost, snaží se být co nejtransparentnější, že vybrané peníze jdou opravdu tam, kam mají. Tady vidíme, že dezinformátoři z peněz jednoduše žijí, z účtu si platí benzín, nákupy v supermarketu, vybírají hotovost bez udání důvodů a podobně. A vůbec se to nesnaží schovat, jelikož o svých lehce manipulovatelných živitelích ví, že nejsou zrovna nejbystřejší. A pak jsou tací, kteří si peníze z transparentního stahují na běžný účet a jen k tomu napíší nějaký fiktivní důvod, aby se neřeklo.

Můžete uvést příklad?

Třeba internetové vysílání jednoho proruského aktivisty. Na transparentním účtu je odběr desítek tisíc na jakýsi video hosting a video portal. Reálně ale vysílají přes Facebook a Youtube. Takže je jasné, že jde jen o výmysl pro důvěřivce, aby si mysleli, že jejich peníze jdou opravdu na tu činnost, která je inzerována. Dezinformátoři jsou jednoduše novodobí prodejci předražených hrnců a biolamp lehce manipulovatelným lidem. Ti jim ale neplatí jen penězi, ale za svou důvěru mohou zaplatit i životem, když se na základě dezinformací nenechají očkovat a pak zemřou na covid. Takových případů je už dost.