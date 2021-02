Na sobotním jednání členů vlády s hejtmany k dohodě nedošlo. Debaty proto budou pokračovat i v neděli. Premiér Andrej Babiš a jeho ministři debatují s lídry jednotlivých krajů o možnosti vyhlášení nouzového stavu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný v pondělí vládě předloží návrh nového pandemického zákona, který chce předseda vlády následně v úterý projednat s opozicí.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK/Šimánek Vít

„Situace není dobrá. Nemocnice stále mají vysoký počet hospitalizovaných, proto jsme žádali o prodloužení nouzového stavu. Nebylo nám vyhověno, ale to neznamená, že se vzdáváme jednání s opozicí. I pokud by hejtmani požádali o vyhlášení nouzového stavu, po skončení této lhůty bychom šli do sněmovny,“ uvedl Babiš.