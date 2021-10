Happening se vedle Prahy koná zhruba ve třech desítkách měst, například v Brně, Ostravě, Hradci Králové nebo Plzni. ČTK to dnes sdělila mluvčí Milionu chvilek Hana Strašáková.

"Jde o nenásilný politický protest, který poukazuje na toxické podmanění si státu koncernem Agrofert. Prsty Andreje Babiše sahají daleko už nyní. A pokud dál zůstane v čele našeho státu, nebude to stejně strašné jako teď. Bude to mnohem horší. Ale ještě máme šanci to zastavit,” uvedla k důvodu pořádání happeningu mluvčí Strašáková.

Spolek uvedl, že chce upozornit, že zůstane-li Babiš premiérem i po říjnových sněmovních volbách, prorůstání soukromého zájmu do veřejné sféry se bude stupňovat. "Kromě zemědělské půdy, lesů, potravinářských podniků, zdravotnických zařízení a státních úřadů už v téhle dystopické vizi budoucnosti nenasytnost premiéra Babiše a jeho ANO-FERTU pohltila v podstatě každý kout této země, který má sloužit občanům. A právě to mají pásky symbolizovat,” uvedl místopředseda Milionu chvilek Jiří-Jakub Zévl.

Na frekventovaných místech

Pásky s nápisem "Zabaveno ANO-FERTEM" se tak objevily na frekventovaných místech, kterými lidé chodí například do práce nebo na nákup. V Praze je páska zhruba na desítce míst, například na Václavském náměstí je páskami obehnaná socha svatého Václava. Další pásky mohou lidé vidět na frekventovaných přestupních stanicích metra, tedy na Florenci, na Andělu nebo na I. P. Pavlova.

Protest je podle organizátorů zcela legální, pásky po ukončení protestu opět odstraní.

Spolek Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017. Pořádá protesty a demonstrace, v nichž upozorňuje na kauzy spojené především s premiérem Babišem. Podle spolku je premiér ve střetu zájmů a nedodržuje volební sliby. Předloni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250 tisíc lidí.

V březnu zástupci spolku namalovali na pražském Staroměstském náměstí kříže připomínající oběti covidu.