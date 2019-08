Pokud se zákonodárci rozhodnou měnit pravidla, kterými se musí řídit doktoři, do pozoru se okamžitě postaví Česká lékařská komora. Každou změnu, která se zdravotníků dotkne, chce nejprve sama prodiskutovat.

Jakmile ale začnou poslanci jednat o sestrách, žádná organizace se k debatám nepřihlásí. Zájmy zdravotních sestřiček totiž nikdo pořádně nezastupuje. To by se nyní mělo změnit.

Prakticky stejně jako lékaři

Sestry totiž připravily návrh zákona, podle kterého by i ony měly svou vlastní stavovskou organizaci. Představu, jak by mohla vypadat, už nastínily také poslancům sněmovního zdravotního výboru.

„Podmínky, za jakých by naše stavovská organizace fungovala, by byly prakticky shodné s tím, co platí v případě dalších profesních komor – členství by mělo být povinné a všechny sestry by bez něj nesměly své povolání vykonávat,“ přiblížila návrh dlouholetá šéfka České asociace sester Martina Šochmanová.

Vznik podobné organizace je podle ní potřeba – zájmy sester musí konečně začít zastupovat silná organizace, hovořící skutečně za všechny zdravotnice.

„Vyjadřovat by se měla zejména k zákonům. Měla by být také důležitým místem, kde se řeší celoživotní vzdělávání členů,“ uvedla. Díky nově vzniklé komoře by se navíc konečně udělal pořádek v tom, kolik sester vlastně v českých nemocnicích a ambulancích působí. Všechny by se do ní totiž musely přihlásit.

„V době, kdy se snažíme o stabilizaci nelékařského zdravotnického personálu, by vznik takové komory vy-slal jasný signál všem, že je toto povolání bráno se stejnou vážností jako povolání lékařů, farmaceutů a stomatologů,“ uzavřela hlavní sestra Martina Šochmanová.

Poslanci sněmovního zdravotního výboru nejsou vůbec proti. Naopak, nějakou profesní organizaci už podle nich měly mít sestry dávno. Co se jim ale nezdá, je právě povinné členství. „Jsem sice pro vznik komory jako takové, ale nesouhlasím s povinným členstvím,“ vyjádřil se například lidovecký poslanec Vít Kaňkovský.

Podobně to vidí i Rostislav Vyzula z ANO. Povinné členství už se podle něj totiž neosvědčilo u lékařů. „Viděl bych to spíš tak, že pokud bude mít sestra pocit, že je pro ni členství výhodné, tak ať tam vstoupí,“ vysvětluje svůj nesouhlas Vyzula.

Úředníci mají na stole

Návrh zákona, díky kterému má komora sester vzniknout, už obdrželo i ministerstvo zdravotnictví. Redakci Deníku to potvrdil Jan Brodský z tiskového odboru úřadu.

Novela podle něj počítá s tím, že nová stavovská organizace sdruží všeobecné a dětské sestry. „Návrhem se intenzivně zabýváme. Analyzujeme veškeré jeho části, případné přínosy a dopady do každodenní praxe,“ řekl Brodský a doplnil, že ministerstvo je otevřené ještě o normě diskutovat.