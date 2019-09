Pneuservisy už dnes umí s výměnou pouze dvou gum dobře poradit. Špatně umístěné pláště jsou problém.

Odborníci se shodují na jednom: vyměnit jen dvě gumy není ideální, raději dejte čtyři nové! | Foto: Škoda Auto

Nejednoho spořivého majitele auta to už možná napadlo – proč měnit všechny čtyři pneumatiky, když mám více sjeté jen dvě. Nebylo by možné vyměnit jen polovinu a tak ušetřit? Ačkoliv se odborníci shodují na tom, že to není právě nejrozumnější postup a člověk by měl raději vždy vyměnit rovnou čtyři gumy, zákon to dovoluje. Tedy pokud zachováte správný rozměr i další parametry plášťů.