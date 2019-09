Používání chytrých telefonů je náš denní chléb. I když ani chléb nedržíme v ruce tak často jako mobil. V jakém případě už můžeme mluvit o závislosti na tomto přístroji čili o nomofobii?

„V případě, že telefon nezbytně nutně nepotřebujete a přesto máte nutkání kontrolovat, zda je nabitý, jestli vám nepřišly nové zprávy a tak dále,“ říká psycholog Mgr. Ondřej Pečený z kliniky KAPPA. Ani on ale nedokáže definovat příčiny vzniku této fóbie: „Nomofobie je nový fenomén, o kterém se mluví asi pět let, takže je příliš brzy na to, aby se daly dělat nějaké závěry.“ Jen na vysvětlenou slovo nomofobie vychází z anglického nomophobia, tedy NO MObile PHOne foBIA.

„Dlouho jsem měl jenom tlačítkový telefon a nedal na něj dopustit, pak jsem ale dostal k Vánocům iPhone a otevřel se přede mnou nový svět. Čím víc aplikací jsem používal, tím víc času jsem na telefonu trávil. Podle aplikace, která měří čas strávený na telefonu, to je teď kolem sedmi hodin denně, ale telefon hodně využívám i k práci“ svěřuje se Petr z Prahy.

Chytré telefony, mobilní internet, aplikace jako Facebook, WhatsApp, Viber, Instagram, Twitter a další, jsou běžnou součástí našich životů. Umožňují nám být v neustálém kontaktu s druhými, sdílet naše názory, nebo rychle komunikovat. Problém u někoho ale nastává, pokud nemají přístup k online aplikacím okamžitě a teď hned. Výzkumy ukazují, že nomofobie je rozsáhlý fenoménem, který zasahuje všechny věkové skupiny, nejvíce ale samozřejmě mladší generaci. Nomofobie je stále velmi novým termínem, takže ještě nejsou stanovené letité analýzy, ale v různých intenzitách jí trpí přes 50 procent uživatelů mobilních telefonů.

Jisté je, že nomofobie vám může komplikovat vztahy s ostatními lidmi. Například sledování mobilu během schůzky s vaší milou či milým není zrovna nejlepší způsob, jak navázat nebo utužit vzájemnou lásku. Je to ovšem velmi individuální a záleží na tom, co si navzájem tolerujeme či nikoliv. Rande, při kterém si oba partneři hrají s telefonem, místo aby se drželi za ruce a hleděli si do očí, už dnes není ničím výjimečným. Může se vám ale také lehko stát, že váš partner začne na váš mobil žárlit, když se mu budete věnovat až příliš často.

„To se samozřejmě objevuje. Je to záležitost, kterou v různých podobách známe i z dřívějších let. Muži zalezlí u počítačů nebo u televizí. Telefony jsou v tomto ohledu jenom další zařízení, na které lze žárlit,“ potvrzuje psycholog Ondřej Pečený. Podle něj vám mobil živého partnera nebo kamaráda asi nenahradí, ale i virtuální kontakt přes mobil, je prý lepší než žádný kontakt.

Celý článek si přečtěte již v sobotním magazínu Víkend, který je součástí regionálních Deníků

V magazínu Víkend čtěte také:

- Jaroslav Foglar vytvořil svět podobný tomu ze Star Wars

- Životní boj s migrénou

- Historie porna: Devadesátky - sexuální revoluce po revoluci

Předplaťte si Deník s přílohou Víkend již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.