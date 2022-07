Kraličtí vlastníci bytů mu posloužili jako konkrétní případ v dopise ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi (za STAN). Apeloval v něm, aby ze státem připravovaného úsporného tarifu na energie mohli profitovat také lidé, jimž se jejich byty vytápějí z centrálních kotelen.

Vláda zatím podrobnosti této pomoci lidem v energetické nouzi představila pouze v náznacích. S vstřícností k takovým domácnostem původně nepočítala. „Již ale nějakým způsobem přislíbila, že to zahrne do dalších balíčků, že s tím počítá a ví o tom,“ konstatoval Vysloužil.

Spadnou do potíží

Velká bytová družstva obvykle mívají finanční rezervy. Pokud však malé družstvo nebo SVJ tvoří jenom lidé bydlící v jediném domě, mohou snadno spadnout do potíží. Zejména v případě, že by rostoucí inflace srazila do dluhů větší počet jejich členů.

To by se mohlo stát třeba tehdy, kdyby si některá z nich včas před topnou sezonou nezvýšila zálohy a jejich členové by potom museli po obdržení faktury platit najednou příliš velké sumy. Každý by na ně nemusel mít dost peněz.

Ondřej Bělecký ze start-upu eVlastníci doporučuje, aby taková SVJ využila kupříkladu on-line hlasování formou příslušné aplikace. „Z vlastní zkušenosti víme, že hlasování jednou do roka neumožňuje rychlou reakci,“ prohlásil Bělecký. Takové hlasování podle něj lze kombinovat s tím tradičním, takže žádný z majitelů bytů není znevýhodněn.

Variantou je také takzvané hlasování per rollam. V tom případě hlasující schvalují usnesení svým podpisem, a nemusí se tak osobně potkávat s ostatními. Podle předsedy představenstva SBD Praha Martina Kroha, jehož družstvo se správou bytových domů zabývá, se zatím takovým potížím daří předcházet. „Vždycky najdeme nějaké řešení v souladu se zákonem, a snažíme se na ně klienta navést. Je výjimkou, že by se to nepovedlo,“ řekl Kroh.

Solární panely jako řešení?

Bytová družstva i SVJ nyní často vzhledem k rostoucí inflaci chtějí na energiích šetřit. Pokukují proto zejména po solárních panelech, které by si ráda instalovala na střechy svých domů. Využít by je chtěla třeba i na ohřev vody, případně je kombinovat s tepelnými čerpadly. „Zájem je obrovský, proto k tomu pořádáme různé semináře,“ poznamenal Vysloužil.

Zatím však podle něj nemá smysl spěchat. Čeká se totiž na to, až Energetický regulační úřad vydá vyhlášku, která upraví zapojení takovýchto zdrojů do energetické sítě. Se zdroji je třeba propojit konkrétní domácnosti, a k tomu je potřeba příslušná legislativa. „Bez jejich zapojení a jejich spotřeby to ekonomicky nedává smysl,“ vysvětlil.

Energií se týká i další novinka. Již od letošního ledna musí být postupně systémy vytápění v bytových domech osazovány dálkově odečitatelnými měřidly. V Poslanecké sněmovně ale už několik měsíců stále čeká na projednání úzce související novela zákona o službách. Ta by měla upravit způsob, jak se takto získané informace skutečně využijí.

„Nerozumím tomu otálení, protože když už tady je povinné měření se vzdálenými odečty, tak by předávání takto získaných dat mělo být logickým završením tohoto procesu,“ dodal Kroh.