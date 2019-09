Duda, Vampola, Bednář. I v nižších patrech se tuží ostřílené hvězdy

Zatímco pozornost převážné části hokejových fanoušků směřuje ke startu extraligy, tento týden začínají také nižší soutěže. A je na co se těšit. Vždyť vítěz první ligy tentokrát postoupí přímo mezi elitu, baráž se nekoná.

Pro adepty na titul jde o pořádné lákadlo. O postupových ambicích neskrývaně mluví především v Českých Budějovicích. Tradiční hokejová bašta na jihu Čech je bez extraligy už dlouhých šest let. V Motoru ovšem vědí, jak náročný bude boj o postup. „Kamkoliv přijedeme, budeme muset potvrzovat roli favorita,“ ohlásil trenér a budějovický patriot Václav Prospal.

Další favorité? Vsetín, Jihlava. Za nimi se o šanci popere několik černých koní a otázkou zůstává, jak se povede zchudlému Chomutovu, který spadl z extraligy.

„Myslím, že letos budeme mít hodně silný tým. Vytvořila se tu pohodová parta,“ pochvaloval si útočník Vladimír Svačina, letní posila Poruby. Právě Ostravané mohou zaútočit vysoko.

Zkušení mentoři

Ještě na jaře získal Svačina extraligový titul s Třincem, teď by měl patřit k nejvýraznějším osobnostem první ligy. V kádrech prvoligových týmů lze nalézt i další slavná jména. Třeba někdejší bouřlivák Radek Duda bude Benátkám pomáhat nejen jako jeden z lídrů ofenzívy, ale také coby kouč a mentor.

Zvučnou posilu hlásí rovněž pražská Slavia: k návratu do play-off má týmu z Edenu pomoci mistr světa Petr Vampola. Rovněž on se má kromě gólů starat i o hokejový růst mladíků. To je ostatně úděl většiny dosluhujících borců s extraligovými, či dokonce reprezentačními zkušenostmi v nižších soutěžích.

„Člověk v mém věku už si bude těžko něco dokazovat. Slavia má mladý tým a potřebovali pomoc od zkušenějšího hráče, který by klukům pomohl,“ podotkl sedmatřicetiletý Vampola.

Veteráni ve Vrchlabí

Ale nezůstávejme pouze ve druhé nejvyšší soutěži. Ony hvězdné matadory najdete také o patro níž!

Řada z těchto hráčů už nechce zápolit na profi úrovni, ale ani se nehodlají rozloučit s hrou, kterou tak znají. „Cítím šanci, že tentokrát by to už mohlo vyjít na postup. Chci pomoci,“ vysvětlil útočník Jaroslav Bednář, proč pokračuje v dresu Vrchlabí.

Tým z Krkonoš se vůbec specializuje na lákání bývalých hvězd. V minulé sezoně tam hrál chvíli i Jaroslav Hlinka, nyní jde o obránce Jiřího Vašíčka či forvardy Jana Hlaváče a Petra Sýkoru. Kousek vedle (ve Dvoře Králové) pak oblékne dres Petr Čáslava.