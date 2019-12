A to v Mostě a Ústí nad Labem. Redakce Deníku situaci prověřila a zjistila, že se jedná o lži. Aktivně potom o tématu informovala, aby předešla dalšímu šíření těchto závažných tvrzení, která se nezakládají na pravdě, a uklidnila rozdmýchané vášně.

Letos to přitom nebylo poprvé, kdy se internetem tyto fake news, tedy nepravdivé či lživé zprávy na dané téma šířily. Podobné informace kolovaly po internetu i v minulých letech. Přesto se opět našly desítky lidí, kteří jim uvěřili, sdíleli je a komentovali.

„Úřady práce hradí klientům hmotné nouze taxíky na nákupy do supermarketu a také vstupenky na koupaliště,“ napsala v jedné z diskusí uživatelka Jana.

„Není to pravda“

Provozovatelé koupališť samozřejmě tato tvrzení vyvraceli. „Vstupné zdarma pro Romy na naše koupaliště je samozřejmě nesmysl, nic takového není. Lidé tyto nepravdy rozšiřují z důvodu vyvolání negativních emocí. Naopak jsme na koupališti zaměstnali dva romské plavčíky, na které máme samé pozitivní ohlasy,“ vysvětloval v červenci ředitel ústeckých městských služeb Martin Mata. Stejně se k situaci postavila i mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. I na tamní koupaliště se totiž podle lživých zpráv měli dostávat Romové zdarma.

Sedláčková uvedla, že na pokladně neplatí jen zaměstnanci mosteckých technických služeb. „Celý příběh je smyšlený a neslouží k ničemu jinému než k eskalaci sociálního napětí,“ uvedla Sedláčková, která připomněla, že Mostem se šířily také příběhy o tom, jak Romové cestují zdarma městskou hromadnou dopravou, jak jim město kupuje lednice či platí cesty taxíkem.

„Romové žádné výhody uvedené v hoaxu ve skutečnosti v Mostě nemají. Zdarma jezdí autobusem všechny mostecké děti do 15 let a potom důchodci od 65 let, ne-zohledňují se žádná další kritéria. Taxi také město neproplácí, a to nikomu, a samozřejmě nikomu nic nekupuje, ani lednice, ani žádné jiné zboží,“ zdůrazňuje Sedláčková.

Její slova o tom, že žádné speciální slevy na vstupy na koupaliště či jízdy taxíkem Romové nemají, v létě potvrdila i mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Beránková. Úřady totiž žádné sociální výhody jako vstupné na koupaliště zdarma neposkytují.

„Podle platné legislativy poskytujeme pouze dávky, jako jsou příspěvek na živobytí, mimořádnou okamžitou pomoc a dávky státní sociální podpory jako rodičovský příspěvek, přídavky na děti a příspěvek na bydlení,“ popsala tehdy Beránková. Podle ní je naprosto nepřípustné, aby někdo rozhodoval podle barvy pleti nebo příslušnosti k určitému etniku.

„V tomto případě šlo je no typický příklad poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv,“ dodala Beránková.

Podle experta na sociálně patologické jevy Jiřího Škody z ústecké univerzity rozšiřují fake news lidé kvůli závisti, ale i pocitu frustrace. „Různé částky na složenkách sociálních dávek, převyšující průměrnou mzdu, způsobují mnohým lidem natolik mocné rudo před očima, že vůbec nepřemýšlejí o tom, jaká je věrohodnost takové informace,“ popsal Deníku Škoda.