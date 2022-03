Na pracovníky z Ukrajiny firma spoléhá dlouhodobě, proto svým stálým zaměstnancům zařídila standardní bydlení ve vlastních bytech. Také proto nemají obvykle důvod odcházet. A u Kolína na ně spoléhají i pro letošní sezonu. „Předpokládám, že budeme mít dost žen, ale potřebujeme také muže, aby řídili traktory a dělali těžší práci,“ konstatoval Chára. Už několik Ukrajinců z jeho firmy ale nyní do své vlasti odjelo bojovat.

S odchodem Ukrajinců na frontu se nyní musí vyrovnávat i další české firmy. Podle ankety Hospodářské komory z minulého týdne se zpět domů vydá asi 30 tisíc lidí z přibližně čtvrtmilionu těch, kteří tu byli před válkou. „Řada Ukrajinců se chystá do vlasti, čekají třeba na výplatní termín pro vyplacení mzdy, nebo před odjezdem vyřizují nezbytnou administrativu,“ uvedl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Opačným směrem z Ukrajiny naopak podle ministerstva vnitra již od začátku ruské agrese naopak přišlo asi sto tisíc lidí. Vesměs jde o ženy s malými dětmi. Zaměstnavatelé doufají, že jim mnohé z nich pomohou vytrhnout trn z paty, neboť aktuálně nabízejí celkem více než 363 tisíc volných míst.

Otázkou je, zda mezi uprchlíky najdou na volné pozice vhodné adepty. Maminky s dětmi mají omezenější možnosti než muži, kteří sem dřív přicházeli sólo.

Služby i logistika

Jednou z možností, kam nastoupit, jsou pro Ukrajinky restaurace a hotely. Tento obor, dlouhodobě skomírající kvůli koronavirovým zákazům, v minulých letech opustila významná část zaměstnanců. „Obzvlášť v době sezony, která prakticky začne v dubnu, jsme schopni nabírat další lidi, pokud se ovšem cestovní ruch bude vyvíjet jako v minulosti,“ řekl Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací.

K dispozici podle něj mohou být zejména méně kvalifikované profese, kupříkladu úklid. Nejdůležitější je ale podle Stárka znalost češtiny. „Pokud ten člověk bude jazykově vybavený, tak si myslím, že je ho v hotelu možné zacvičit prakticky na jakoukoli pozici,“ poznamenal. Takové schopné pracovnice z Ukrajiny by tak mohly snadno najít práci jako kuchařky či recepční.

Šanci mohou mít i někteří lidé neznalí češtiny. „Momentálně bez znalosti jazyka dokážeme zaměstnat ukrajinské pracovníky v našich logistických projektech, zejména na severní Moravě,“ uvedla Jaroslava Šindelářová z přepravní společnosti Geis. Důležité ale je, aby měli nejprve v pořádku všechny doklady a pracovní povolení. „Přímo pro uprchlíky nejsme v současné chvíli schopni žádné pozice zařídit,“ vysvětlila.

Zdroj: DeníkPodle ovocnáře Cháry se přitom Ukrajinci bez potíží dokážou vypořádat i s prací na klíčových pozicích ve firmě. „Často mají i vysokou školu. Jeden z nich nám tady vede výrobu. Protože je samostatný, a sám dokáže ovládat stroj za sto milionů korun,“ pochvaluje si Chára. Sehnat takového pracovníka ale nejprve stojí spoustu práce a nervů. „Nejhorší je administrativní stránka věci – připravit veškeré dokumenty, smlouvy, testy a zajistit ubytování,“ vysvětlil.

Úřady se nyní ukrajinským uprchlíkům, kteří v Česku hledají práci, i zaměstnavatelům, kteří takové pracovníky shánějí, snaží vyjít vstříc. Pomoci by jim měla například speciální webová stránka, kterou zřídil úřad práce v češtině i ukrajinštině.

Podle odborníků by stát měl zaměstnávání ukrajinských pracovníků ještě více usnadnit. „Snaze co nejrychleji zaměstnat příchozí ukrajinské pracovníky by pomohla větší flexibilita také ve formě zrychleného uznávání kvalifikace či získání pracovního povolení,“ dodal Radovan Hauk z poradenské společnosti Moore Czech Republic.

Také Jiří Halbrštát z agentury ManpowerGroup vyzdvihuje u Ukrajinců kromě pracovitosti schopnost přizpůsobit se novým podmínkám. Zásadní výhodou je ovšem kulturní blízkost a podobný jazyk, díky čemuž se rychle učí česky. „Klíčovým tématem nyní bude uznávání kvalifikací, aby například lékaři a zdravotní sestry přišli na místo, kde budou nejvíce platní,“ dodává Halbrštát.