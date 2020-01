„Situace okolo internetu a sociálních sítí jsou tu všelijaké. Funguje mi to víceméně v úterý a na jaře.“ Basketbalista Vojtěch Hruban se podělil o zkušenost s přístupem na internet během mistrovství světa v Číně.

Asi až budu první.“ Odpověď tenistky Karolíny Muchové, s jakým umístěním na žebříčku bude spokojena.

„Píše se rok 2055 a právě jsem vyhrála svůj poslední svěťák.“ Rychlobruslařka Martina Sáblíková o svých plánech do budoucna.

„Při mé jediné návštěvě Konga, odkud pochází taťka, se mi smáli, že jsem běloška. Tak jsem se divila a říkala, že v České republice je to naopak.“ Členka širšího kádru basketbalové reprezentace žen Pamela-Therese Effangová o svém původu.

„Abych letěl do New Yorku a pak tam hrál někde u toho vlakového nádraží, to mě úplně nebere. Ještě když bude člověk hrát s osmnáctiletým klukem, který ho vystřelí z trenek, to taky není dvakrát úplně ono.“ Takhle tenista Tomáš Berdych v létě komentoval svou pozvolna končící kariéru.

„Ty sázkové kanceláře by měli zavřít, nebo nevím.“ Reakce tenistky Karolíny Plíškové na fakt, že byla před Wimbledonem považována za jednu z favoritek a vypadla už ve 4. kole.

Ochutnávka z ciziny

„To je jen začátek.“ Trenér fotbalového Liverpoolu Jürgen Klopp po triumfu ve finále Ligy mistrů.

„Ráno vstát, jít k doktorovi, nasnídat se, jet závod, jít na masáž a fyzioterapii a pak spát. Opakujte pořád dokola.“ Recept letošního šampiona Egana

Bernala na vítězství na Tour de France.

„Pokud je Karsten Gordon Gekko, tak já jsem finančák.“ Americký překážkář Rai Benjamin to řekl, když se jeho přemožitel ve fi nále MS v Dauhá Karsten

Warholm vyznal ze svého obdivu ke slavné postavě hamižného podvodníka z filmu Wall Street.

„Co na to můžu říct? Tři měsíce večírků a slavení mě prostě trochu ovlivnily.“ Americký boxer Andy Ruiz Jr., který v červnu v zápase o čtyři tituly mistra světa v těžké váze porazil Brita Anthonyho Joshuu, aby v prosinci se stejným soupeřem prohrál v odvetě.