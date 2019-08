Alternativní medicíny se nemusíte bát, nebezpečné jsou pouze výstřelky v rukách abnormálních osobností, říká v rozhovoru Josef Jonáš, český lékař a její propagátor.

Josef Jonáš | Foto: archiv Josefa Jonáše

V médiích občas problesknou zprávy o nezdařených lékařských zákrocích. Lidé se možná i díky nim začínají více obracet na alternativní medicínu. Co je podle vás hnacím motorem zájmu lidí o tento způsob léčby?

Hlavně propastný rozdíl mezi tím, jak je ve sdělovacích prostředcích současná medicína prezentovaná, a tím, na co naráží pacient v praxi. To se týká jak terapeutických výsledků, tak úrovně jednání.