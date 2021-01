Index protiepidemického systému PES zůstává na 70 bodech ze sta. Pátý den se tak drží ve čtvrtém stupni. Většina parametrů se od neděle zlepšila, mírně ale vzrostlo reprodukční číslo. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Laboratoře v neděli odhalily 2618 nových případů koronaviru, což je o 1700 méně než před týdnem.

Pražská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady testovala 24. prosince 2020 dopoledne zájemce o antigenní testy na covid-19 | Foto: ČTK / ČTK

V neděli přibylo v Česku 2618 potvrzených případů koronaviru, nejméně v tomto roce. Proti minulé neděli je to pokles zhruba o 1700 případů. Počet lidí, kteří leží s covidem-19 v nemocnicích, klesl o téměř 150 na 6330. Méně hospitalizovaných bylo naposledy na začátku ledna. Do statistik od neděle přibylo dalších 111 úmrtí, s covidem dosud v Česku zemřelo 14 449 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.