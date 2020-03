„Občané, kteří nepociťují příznaky onemocnění, mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou, a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím ,“ konstatovala mluvčí úřadu Gabriela Štěpanyová.

Přeloženo do běžného jazyka to znamená, že se podmínky od minulého týdne nezměnily. Na chatu lidé jet mohou, ale pokud možno by se měli držet na ní a jejím pozemku, aby nenakazili místní lidi.

„Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučuje všem občanům, aby vycházeli ze svých domovů jen v nejnutnějších případech a omezili návštěvu svých rekreačních objektů, jako jsou chaty a chalupy, za účelem rekreace,“ říká Štěpanyová. Měli by si tedy pokud možno odpustit i návštěvu místního obchodu. Což se bude dodržovat o to snáze, že se mnoho místních lidí chová k víkendovým obyvatelům poměrně nevraživě.

Na ulici jen ve dvou

Právě na jejich popud koneckonců stát toto doporučení vydal. Navíc se lidé nově nesmí vyskytovat na veřejnosti ve větších než dvoučlenných skupinkách (s výjimkou například výkonu práce nebo nákupu), pokud se nejedná o členy jedné rodiny nebo domácnosti.

Ministerstvo navíc už několikrát dalo najevo, že by bylo radši, kdyby lidé nejezdili nikam. Omezí to podle něj šíření nákazy. Lidé, kteří už jsou nemocní nebo je u nich podezření a jsou v karanténě, se pak pod třímilionovou pokutou nemohou ze svého bydliště vzdalovat ani tak.