Ve čtvrtek přibylo 672 nakažených. Počet očkovaných byl rekordní

ČTK





Epidemie koronaviru v Česku je nadále na ústupu. Ve čtvrtek klesl počet případů na 672, což bylo o stovku méně než ve středu. Je to zároveň nejnižší čtvrteční přírůstek od konce loňského srpna. Snižuje se také incidenční číslo, za posledních sedm dnů připadá v Česku 53 případů nákazy koronavirem na 100 tisíc obyvatel. V krajích je to od 21 v Karlovarském po 76 v Moravskoslezském. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví.

Ilustrační foto | Foto: se svolením Městské nemocnice Ostrava