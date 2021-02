Ministr v pondělí uvedl, že v následujících dnech po dohodě s kraji bude na vládě usilovat o otevření obchodů od 22. února. Večer téma probral také s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). "Shodli jsme se, že návrh je akceptovatelný," řekl dnes.

Personál obchodů bude muset nosit respirátory třídy FFP2, platit by měl podle Havlíčka i specifický režim front, za který bude zodpovědný provozovatel prodejny. Obchodníci se budou muset dál řídit limitem jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy, budou muset zajistit dodržování dvoumetrových odstupů.

Obchodní centra budou mít za úkol o opatřeních pravidelně informovat.

Kromě osvětové role center by v nich podle Havlíčka mohlo fungovat i zázemí pro prodej respirátorů. Pro zákazníky nebudou respirátory povinné, Havlíček chce lidi ale k jejich nošení přimět tím, že budou snadno dostupné. Předpokládá, že obchodníci je například budou dávat zdarma k nákupu, někde by je mohli nabízet už při vstupu. "Nechceme dělat tolik restrikce, ale chceme o něco více motivovat," uvedl dále Havlíček.

Další krok ke znovuotevření maloobchodu v pondělí 22/2. Po dohodě na Radě vlády pro zdravotní rizika je tento návrh přijatelný, a to za předpokladu, že personál obchodů bude povinně používat respirátory na bázi FFP2, do osvěty zapojíme rovněž obchodní centra. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) February 16, 2021

Rozvolnění opatření týkajících se služeb, kulturních nebo sportovních zařízení bude podle Havlíčka závislé na dalším vývoji pandemie koronaviru. Pokud se situaci podaří zvládat, tyto provozy by podle něj mohly následovat.

Babiš dnes České televizi řekl, že na otevření obchodů jsou různé názory. Doufá, že pokud by se k němu stát rozhodl, lidé by striktně dodržovali všechny podmínky. "Mohl by to být první krok vzájemné důvěry mezi těmi, kteří rozhodují, a našimi občany," prohlásil. Premiér přitom o víkendu řekl, že situace v ČR v dohledné době rozvolňování opatření vylučuje. "Rozvolnění by přineslo obrovské zvýšení kontaktů a další nekontrolovatelné šíření nákazy," varoval v neděli ve svém videu.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček uvedl, že otevření obchodů je politickým rozhodnutím. "Já bych chtěl vidět čísla koncem týdne. Pokud budeme v situaci, že zbývá 180 lůžek jednotek intenzivní péče, tak to není žádná veselá situace. Chtěl bych vidět trend za týden. Pokud by to stagnovalo, tak si to (otevření) umím představit s velkým sebezapřením z hlediska bezpečnosti. Uvidíme, jak na tom budeme v pátek," řekl.

Rozhodnutí Ústavního soudu

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Havlíčkovu iniciativu vítá, podle jeho prezidenta Tomáše Prouzy ji lze ovšem vnímat jako snahu být rychlejší než Ústavní soud. Ten by měl právě 22. února vynést ve věci omezení maloobchodu rozhodnutí. Skupina 63 senátorů v listopadu vládní nařízení u Ústavního soudu napadla. Opatření označila za diskriminační a likvidační pro menší prodejny.

Vláda kvůli zamezení šíření koronaviru od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění kabinet povolil v prosinci. Výjimku ze zákazu mají potraviny, lékárny, drogerie, optiky, galanterie či květinářství. Povolen je prodej jen zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nekoupí například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.

Podmínky pro otevření obchodů:

Od kdy by se měly kamenné obchody otevřít?

Od pondělí 22. února. Shodla se na tom Rada vlády pro zdravotní rizika.

Musí to ještě někdo schválit?

Ano, na svém zasedání to ještě musí projednat a schválit vláda. Rozhodující přitom zřejmě bude to, že by se pandemická situace nějak výrazně nezhoršila.

Musely by obchody splňovat nějaké podmínky?

Ano, musely by splňovat podobné hygienické standardy jako již nyní otevřené obchody. Například to, že by v obchodě mohl být jeden zákazník na patnáct metrů čtverečních prodejní plochy, povinné roušky a rozestupy či používání dezinfekce. Ministerstvo průmyslu a obchodu by je ještě mělo upřesnit.

A budou povinné respirátory minimálně třídy FFP2?

Pro zákazníky podle všeho ne. Alespoň to z dosavadnách vyjádření nevyplývá. Pro obsluhující personál by podle vyjádření ministra Havlíčka na Twitteru měly být povinné.

Jakých obchodů by se to mělo týkat?

V zásadě všech, tedy jak již zmíněného oblečení a obuvi, tak knihkupectví, elektroniky či specializovaných obchůdků. V současnosti mají výjimku ze zákazu potraviny, lékárny, drogerie, optiky, galanterie, dětské oblečení a obuv, domácí potřeby a bílá elektronika (tedy například varné konvice či lednice) či květinářství. Povolen je prodej jen zboží základní potřeby.

Bude se to týkat jen obchodů se vstupem v ulice, nebo i těch v prodejních centrech?

Mělo by se to týkat všech, i když samozřejmě obchodní centra jsou z hlediska nákazy rizikovější. V okamžiku, kdy je vše zavřeno, tam totiž dochází ke shlukování mládeže, která moc jiných prostředků pro své vyžití nemá.

A jak to bude s službami, třeba kadeřnictvími?

Jejich otevření zatím komentováno ani přislíbeno nebylo.