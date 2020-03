Situace, kterou je možné vidět na veřejnosti každou chvíli: napřed se objeví dým, pak kuřák bez roušky. A ne všechny napadne za současné situace si roušku nasadit, když okolo nich někdo prochází. Přitom jim to přikazuje usnesení vlády, která zakazuje pohybovat se na veřejnosti bez šátku, roušky nebo respirátoru.

„Podle mimořádného opatření se na veřejnosti, tedy mimo bydliště, musí chodit pouze se zakrytými ústy a nosem. Kuřáci by tedy měli kouřit pouze v soukromí,“ varuje mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Jen v soukromí

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Na totéž upozorňuje i ministerstvo zdravotnictví. Jak Šalamunová, tak tento úřad samozřejmě připouštějí určité výjimky. „Sundání roušky na nezbytně nutnou dobu, jako je například užívání tabákových výrobků, doporučujeme pouze v místě, kde nebude možné ohrozit ostatní občany,“ říká Jitka Nováčková z tiskového oddělení rezortu. „Pokud bude kuřák dodržovat mimořádné opatření, nemůže kouřit v blízké přítomnosti jiných osob,“ dodává Šalamunová. Jinými slovy pokud budete třeba v parku a někdo kolem vás projde, už ho můžete ohrozit.

Hrozí pokuty

Policisté a městští strážníci přitom kuřáky, kteří opatření nedodržují, potkávají. „Mohu potvrdit, že se hlídky zabývají i prohřešky kuřáků,“ uvádí Jakub Ghanem, mluvčí Městské policie Brno. Byť přece jen ubývá případů, kdy lidé kouří třeba na zastávce.

Podobné je to v Praze, případy kuřáků řeší policisté i městští strážníci. Policie může při neuposlechnutí výzvy nasadit roušku udělit na místě pokutu až deset tisíc. Strážníci nemohou, tak to předávají příslušnému úřadu. „Ten může následně uložit pokutu až do výše 20 tisíc,“ říká mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.