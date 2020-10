Sehnat typicky český med je takřka nadlidský úkol. Pokud jej zájemce přece jen sežene, musí při jeho koupi sáhnout hluboko do kapsy. Kvůli špatnému roku je ho totiž nedostatek. „Včelařím přes šedesát let, ale takovouto situaci, kdy je med prakticky nedostatkovým zbožím, opravdu nepamatuji,“ hodnotí tuto medovou sezonu včelař Miroslav Homoláč ze Suché na Hradecku. Za nedostatkem medu vidí dva důvody – špatné počasí a s ním spojené úhyny včelstev.

Zatímco v minulých letech dokázaly jeho včely z jednoho úlu vyprodukovat až 45 kilo medu, letos byl rád za 23 kilo. „Je to opravdu zlé. Ale jsem rád alespoň za to málo. A doufám, že to nejhorší máme za sebou,“ doplnil.

Oproti jiným včelařů ale nechává cenu medu na stále stejné cenové hladině z let minulých. Květový tak prodává za 120 korun a lesní smíšený za 130 korun.

Český med dochází

Naopak o desetikoruny musel zvednout cenu včelař Vladimír Doležal z Poliz na Hradecku. „Český med už prakticky není. Má ho jen už pár velkých včelařů. A sehnat na Vánoce pravý český med bude opravdu fuška,“ varoval.

Podle Doležala už nyní poptávka velice převyšuje nabídku. „I kvůli tomu jsme museli přistoupit k razantnímu navýšení ceny. Zatímco v minulých letech jsme med prodávali za 160 korun, letos u nás vyjde květový med na 190 a panenský a medovicový na 210 korun. Ale je to s ním letos opravdu bída,“ dodal.